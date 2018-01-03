Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > William, Kayserispor'da

, 'da

Süper Lig ekiplerinden , de Amorim'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 21:42
William, Kayserispor'da

Sarı-kırmızılı kulüp, Romanya Ligi ekiplerinden 'te (FCSB) forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, 1 yıllığına kiraladı.
Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın özel olarak istediği 'ın kulübü ile anlaşma sağlanırken, Romanya ekibi ile oyuncu arasındaki ödeme sıkıntıları nedeniyle transfer bir süre ertelendi. Bu problemin çözülmesinin ardından, 26 yaşındaki oyuncu kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sumudica'nın Astra Giurgiu ile Romanya Ligi şampiyonu olduğu dönemde birlikte çalıştığı William, daha sonra FCSB'ye transfer olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
William, Kayserispor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN