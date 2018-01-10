Şampiyonluk primi Tosun Paşa’dan!

Beşiktaş'ın kasasına Cenk Tosun'un Everton'a transferinden bonuslarla birlikte 25-26 milyon Euro civarında para girecek. Siyah-beyazlılar, bu rakamın 10 milyon Euro'luk kısmını ise peşinat olarak alacak. Yönetim, peşinat ödemesinin önemli bir bölümünü futbolcuların alacaklarına ayırmayı planlıyor… Geçen sezonun şampiyonluk priminin 4'te 1'ini daha önceden ödeyen Başkan Orman ve ekibi, 4'te 3'lük kısmı da futbolculara vermek için Everton'ın 10 milyon Euro'yu Beşiktaş'ın hesabına yatırmasını bekliyor. Bu parayla oyuncuların Aralık ayından itibaren biriken garanti ücretleri ve maç başı ödemeleri de gerçekleştirilecek. Kulüp, ödeme planına Ocak ayını da dahil ederek, takımın tüm alacaklarını temizleyecek. Böylece, oyuncuların Süper Lig'in ikinci yarısına yüksek motivasyonla başlaması sağlanacak.

CYLE LARİN CEPTE HEDEF BABACAR ?

?Cenk Tosun'un yerine Cyle Larin'le prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, genç forvetin kulübü Orlanda City'e yaptığı bonservis teklifinin cevabını bugün alacak.. ABD'deki kurallara göre, bu transferin gerçekleşmesinde Orlando'nun yanı sıra MLS yönetiminin de söz hakkı bulunuyor. Beşiktaş'ın Larin'i alıp, Osmanlıspor'a kiralamayı planladığı, Başkent ekibinin ise Mustafa Pektemek'i istediği öğrenildi. Genç oyuncuyu cepte tutan siyah-beyazlıların Slimani girişimleri sonuçsuz kalırken, Fernando Torres'ten de ikinci kez olumsuz yanıt aldı. Bu arada Beşiktaş, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Fiorentinalı Khouma Babacar'la yeniden listesine dahil etti. Tigres formasını giyen Gignac için de şartlar zorlanıyor.

MİLAN'DAN OZİ ATAĞI

Oğuzhan'ın Beşiktaş'la sezon sonunda bitecek sözleşmesinin henüz yenilenmemesini fırsata çevirmek isteyen Milan'ın, yıldız futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. İtalyan kulübünün siyah-beyazlı kulüple temasa geçerek, fiyat sorduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ın ise en az 10 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Oğuzhan'la Everton da ilgileniyor