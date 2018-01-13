Cenk Tosun benden daha iyi

Antalya kampının son gününe giren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, dün basının karşısına çıktı. Açıklamalarında ikinci yarı planlarından kadro dışı bıraktığı oyunculara kadar birçok konuya değinen tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında samimi ifadeler kullandı. İşte Aykut Kocaman'ın sözlerinden öne çıkanlar:

EVET SERT BİR KARAR VERDİM!

Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken, biraz çatırdama oldu, pekiştirdik. Devre arasına girmeyi beklemiştik, bize faydalı oldu.

Robin van Persie ile konuşmanın iki tarafa da bir şey sağlayacağını düşünmüyorum. Yol ayrımı gözüküyordu. Olması gereken oldu, ayrılacak gibi duruyor.

Ozan Tufan'dan ikinci yarı beklentim yok. Bu yüzden kadro dışı bıraktık. Oyun anlamında daha fazla bir şey alamayacağımızı düşündüm. Evet, sert bir karar verdim ama artık onun bir karar vermesi adına bunu yaptım. Önünü açmaya karar verdik.

ELMAS ŞAPKADAN TAVŞAN...

Herhangi bir oyuncu gelmese bile son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Transfer istemediğim anlamına gelmesin bu sözler.

Alacağımız oyuncular hangi pozisyonda olursa olsun, mevcut oyuncuların üzerinde isimler olmalılar. Gelen oyuncu çok üst düzey olmalı ki uyum sorunu yaşamadan takıma girmeli. Bunun maliyeti 15, 20, 25 gibi rakamlara gidiyor. Transfere kapalı değilim, tam tersi yönetime her konuda düşüncelerimizi açıkça söylüyoruz.

Eljif Elmas henüz 18 yaşına girdi. Bu oyuncuyu kurtarıcı olarak tanıtmak kulübe de zarar verir, bana da zarar verir. Şapkadan tavşan çıkartan bir oyuncu değil, olmayacak da.

FUTBOL RÜYALARIMA GİRDİ

Futbolu bıraktıktan sonraki 7-8 sene rüyalarımda futbol oynadığımı gördüm. Rüyada görmek bile haz vericiydi.

(Cenk Tosun 22+6 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. Eğer Aykut Kocaman şimdi futbol oynuyor olsaydı, kaç milyon Euro ederdi? sorusuna…) Tüm açık gönüllülüğümle söylüyorum; Cenk başta olmak üzere şimdiki oyuncular benden daha kuvvetli ve teknik. Ben kendimi o kadar güçlü görmüyorum. Şimdiki oyuncular daha iyi. Cenk de bana göre çok daha güçlü. Yolu açık olsun.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

İfadelerden anladığımız, Aykut Kocaman bu karara varmadan önce Ozan Tufan ile çok görüşmüş, konuşmuş, çıkarları ortak hale getirmek istemiş. Sonunda Ozan ilk 11 oyuncusu olmaktan çıkınca doğacak mutsuzluğun iki taraf için de yıpratıcı olacağı anlaşılmış. Kendini 'değerli' gören ve teknik direktörün seçimlerinde 'ayrıcalıklı' olduğuna inanan bir futbolcu olarak Ozan, yeni takımında bunu göstermek zorunda. Şu detay da atlanmamalı: Eğer Ozan Tufan takım bulamazsa, Aykut Kocaman kendisiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

VALBUENA GEREĞİNİ GÖRÜR...

Vardar maçı çok ağır başlangıç oldu. Benim gibi kendini kontrol eden birini bile etkileyen bir sonuçtu. Temel hedefimiz varış çizgisine herkesten önce varmak. Şampiyonluk puanı 75'in altı olacak gibi gözüküyor.

Bireysel, kendi için oynayan kim olursa olsun gereğini görür. Valbuena harika bir oyuncu fakat takım olgusunun dışına taşmamalı. Kafamızda bir senaryo var. En iyi bildiklerini yaptırıyoruz.

Hayalim 3. bölgede oynayan bir takım. Bu takım bir orkestra, herkes kendi enstrümanını en iyi şekilde çalsın ama aynı müziği yapalım. Bütün mesele bu. Eğer aynı müziği yapmazsak kakofoni olur.

BASIN TOPLANTISI BAŞ AĞRISI YAPIYOR!

Aykut Kocaman, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında gazetecilerin sorularını tek tek ve uzun uzun yanıtladı. Bu tür toplantılardan sonra başının ağrıdığını söyleyen Kocaman, "Her konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Zaten ağrı vardı, şimdi daha fazla başım ağrıdı" dedi.

RAKİP KUKESİ

Fenerbahçe bugün hazırlık maçında Arnavutluk takımı Kukesi ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma SmartSport'tan canlı yayınlanacak. Arnavutluk Süper Ligi'nde mücadele eden Kukesi, 10 takım arasında ilk yarıyı 25 puanla 4. sırada tamamladı. Bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerin Antalya kampı sona erecek.