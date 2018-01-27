Konyaspor, Eto'o'yu istiyor

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba ile ilgilendiklerini ancak bu transferin kendileri için kapandığını söyledi. Baydar, "Bir forvet transferi yapmak istiyoruz. Demba Ba ile ciddi şekilde ilgilendik. Görüşmelerimiz oldu. Ancak gelişen süreçte Demba Ba defteri bizim için kapanmıştır" dedi.

ETO'O İLE İLGİLENİYORUZ

Takıma en kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak istediklerini ifade eden Baydar, "Takımımıza en kısa sürede takviye yapacağız. Eto'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.