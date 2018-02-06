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Spor Toto 1. Lig takımlarından , Teknik Direktör Timuçin Bayazıt'ın istifasının ardından teknik adam arayışlarını sürdürüyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 14:09
Adana Demirspor, Mustafa Uğur’u Adana’ya davet etti

Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, cuma günü oynanacak olan Gaziantepspor maçından önce bir teknik direktör ile anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Gökoğlu, "Bu anlamda eski teknik direktörlerimizden ile telefonda bir görüşmemiz oldu. Mustafa hocamız da 'yı çok iyi biliyor kendisi de Adana Demirspor'ludur. Mustafa Uğur hocamızı Adana'ya davet ettik. Yönetim kurulumuz ile hocamızla bir araya geleceğiz" dedi.

Teknik Direktör Mustafa Uğur, son olarak Bandırmaspor'da görev yaptı. Uğur, Bandırma ekibinde 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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Adana Demirspor, Mustafa Uğur’u Adana’ya davet etti
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