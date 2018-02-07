Terim Elmander’i arıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Gomis'e bu konuda ilk uyarı yapıldı: Maçlarda en az 10 kilometre koşacaksındün manşetine taşıdığıhaberinin devamını getiriyor. Bafetimbi Gomis, attığı 14 golle sezonun ilk yarısına damga vursa dabu performanstan tatmin olmadı. Çünkü göreve gelir gelmez takımın koşu mesafesi istatistiklerini inceleyen Terim'in dikkatini bir maçta bile 10 kilometre koşmayan Gomis çekti. Fransız yıldızdan,gibi takım savunmasına yardım etmesini isteyen İmparator, bu yüzden Eren'e daha çok şans veriyor.Terim, Gomis'ten 10 km'nin üzerine çıkmasını bekliyor.