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Terim Elmander’i arıyor!

G.Saray , ilk devrede attığı 14 golle alkış toplasa da Fransız yıldızın oyun içi katkısında eksiklikler olduğunu düşünüyor. , forvetinin Elmander gibi savunmaya katkı vermesi gerektiği görüşünde...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Terim Elmander’i arıyor!
Gomis'e bu konuda ilk uyarı yapıldı: Maçlarda en az 10 kilometre koşacaksın
SABAH dün manşetine taşıdığı 'Olağan Şüpheliler' haberinin devamını getiriyor. Bafetimbi Gomis, attığı 14 golle sezonun ilk yarısına damga vursa da ideal forvet olarak Elmander'i gören teknik direktör Fatih Terim bu performanstan tatmin olmadı. Çünkü göreve gelir gelmez takımın koşu mesafesi istatistiklerini inceleyen Terim'in dikkatini bir maçta bile 10 kilometre koşmayan Gomis çekti. Fransız yıldızdan, 2011-2013 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Elmander gibi takım savunmasına yardım etmesini isteyen İmparator, bu yüzden Eren'e daha çok şans veriyor. Bu mesajı alan Gomis, 11'e döndüğü Sivas deplasmanında 9.7 km koşarak rekorunu kırdı ancak bu hocası için yeterli değil! Terim, Gomis'ten 10 km'nin üzerine çıkmasını bekliyor.
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Terim Elmander’i arıyor!
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