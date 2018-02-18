Fenerbahçe bu pozisyona itiraz etti!

Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertli ekip Giuliano ile 20. dakika da golü buldu. Ardından Fernandao'nun gelen golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 60. dakikada Giuliano penaltıdan bir gol daha atarak skoru belirledi.

GOL MÜ DEĞİL Mİ?

Karşılaşmanın 51. dakikada De Souza'nın ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Isla, meşin yuvarlağı yerden Fernandao'ya çıkardı. Savunmanın müdahalesiyle havalanan topa gelişine Fernandao'nun vuruşunda Barış Başdaş meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Chahechouhe'nin vuruşunda top yandan auta gitti. Fenerbahçe bu pozisyonun içeriden çıktığına dair hakeme itiraz etti.

KARAMAN: FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VERİLMEDİ

Fenerbahçe'ye deplasmanında 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, rakibi tebrik ederek hakemlerin formsuz olduğunu söyledi. Karaman, Fernandao'nun golünün ofsayt olduğunu söylerken, Fenerbahçe'nin bir golünün de verilmediğini ifade etti.

Ligde zorlu maçlar oynadıklarını söyleyen Karaman, "Takımların ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bugün Fenerbahçe karşısında, bizim açımızdan ilk dezavantajı, Fenerbahçe'nin geçen hafta Başakşehir'i yenmesiydi. Çünkü taraftarını tribüne topladı ve bizim mutlaka gol bulmamız gerekiyordu. Çünkü bu maç 0-0 gitmezdi. Pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe'nin 2. golü net ofsayt. Karabükspor maçında 2 kırmızı kart vermesi gerekiyordu hakemin vermedi. Hakemlerimiz formsuz. Biz mağlubiyeti hak eden bir oyun oynadık. Hakemler de bunda etkin oluyor. Buradaki Gençlerbirliği maçında da Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı ancak verilmeyen kırmızı kart vardı. Bugün Fenerbahçe'nin de golünü vermedi hakem. Bir formsuzluk var. Ya çalmaktan korkuyorlar, idare etmenin peşindeler" ifadelerini kullandı.

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