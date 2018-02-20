Artık her şey elimizde

Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti, Fenerbahçe
li futbolcularda doping etkisi yaptı. Koita'nın attığı golle skorun 2-1 olmasının ardından sarılacivertli futbolcuların kurduğu Whatsapp grubunda koyu bir muhabbet başladı... Valbuena, Fransa'dan bildiği Koita'nın golüne oldukça sevinirken, Brezilyalı oyuncular Souza ve Giuliano "Kasımpaşaaaaa"
mesajlarıyla sevinçlerini gösterdiler.
Takımın hemen her bireyi sevincini grupta arkadaşlarıyla paylaştı. Futbolcuların ortak fikri ise şuydu: "Galatasaray'ı yakaladık. Önümüzde pazar günü Beşiktaş'ı yarışın dışına itme şansı var. Her şey bizim elimizde. Son maçlardaki gibi mücadele edersek, bu ligde her takımı yeneriz. Şampiyonluğu kazanmak için yapmamız gereken tek şey, birbirimize inanmak ve takım için oynamak..." İŞİN SIRRI FERNANDAO'DA!
F.Bahçe'nin formda golcüsü Fernandao
, sarılacivertlileri zirveye taşıdı. Fernandao'nun 4 gol attığı Göztepe, Başakşehir (2) ve Alanya maçlarını kazanan F.Bahçe, Brezilyalı'nın suskun kaldığı G.Birliği ve Trabzonspor maçlarında 1 puanla yetindi... Gözler şimdi Beşiktaş derbisinde. Fernandao'nun ilk 11 başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Üstelik oyuncunun ne Bursaspor ne de Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a golü bulunmuyor. ?AZİZ YILDIRIM SINIRA GİDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Pota etkinliği kapsamında yarın Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Başkan burada Hatay Fenerbahçeliler Derneği'nin öncülüğünde yapılan İşitme Engelliler Okulu'nun açılışını yapacak ve ardından da çeşitli okullarda yaptırılan basketbol sahalarının açılışına katılacak. Başkan Yıldırım ve yöneticiler, daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınır bölgesine geçecek ve Mehmetçikle bir araya gelecek.