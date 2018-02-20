CANLI | Bayern Münih - Beşiktaş

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'le karşılaşıyor. Almanya'da oynanan karşılaşma TSİ 22.45'te başladı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ın yönettiği karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanıyor Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
BAYERN MÜNİH 0-0 BEŞİKTAŞ
15' Vida direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love
Yedekler: Tolga, Tosic, Negredo, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Gökhan
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
Yedekler: Starke, Wagner, Süle, Ribery, Robben, Rafinha, Tolisso
UEFA'ya göre takımların dizilişleri pic.twitter.com/hoEoqJlP9g— Sabah Spor (@sabahspor1) February 20, 2018