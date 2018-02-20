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, son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'le karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 23:08
CANLI | Bayern Münih - Beşiktaş

Temsilcimiz , son 16 turu ilk maçında 'le karşılaşıyor. Almanya'da oynanan karşılaşma TSİ 22.45'te başladı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ın yönettiği karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanıyor Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAYERN MÜNİH 0-0 BEŞİKTAŞ

15' Vida direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, , Vida, Caner, Atiba, , Quaresma, , Babel, Love
Yedekler: Tolga, Tosic, Negredo, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Gökhan

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
Yedekler: Starke, Wagner, Süle, Ribery, Robben, Rafinha, Tolisso

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CANLI | Bayern Münih - Beşiktaş
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