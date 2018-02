Terim’in planları hayata geçmedi

LEVENT TÜZEMEN

Fatih Terim, imzayı Özbek ile attı, yola Cengiz ile devam ediyor. Transfer planları hayata geçmedi. Çok huzurlu olduğunu düşünmüyorum!

METİN TEKİN

Tudor'un yerine getirilen yeni teknik adamın, çok daha fazla puan toplaması gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak şu ana kadar öyle olmadı

GÜRCAN BİLGİÇ

Fatih hoca tespit ve çözüm üretmeli. Yoksa her kötü sonuçtan sonra oyuncu problemlerinden bahsetmesiyle Tudor'dan bir farkı kalmayacak



MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray'ın deplasman kabusu devam ediyor. Fatih Terim maç sonu "Bu sorunu çözmek zor. Mayıs'ta şampiyon olalım da seneye bakacağız" dedi. Bu sorun çözülmezse sadece iç saha sonuçlarıyla Galatasaray şampiyon olabilecek mi?

LEVENT TÜZEMEN: Kayseri gibi gövdeli bir deplasmandan gövdeli bir galibiyetle dönülmesinden sonra G.Saray'da deplasman fobisinin bittiğini düşünmüştüm. Ama yanıldım. Terim'in, Sivas ve Kasımpaşa deplasmanlarında kadro seçimlerinin ve hamlelerinin karşılık bulmadığını gördüm. Sivas'ta Selçuk-Belhanda ikilisini ilk 11'de oynatmayıp orta alanda Donk ve Tolga ikilisine yer vermesi büyük bir hataydı. Kasımpaşa maçının ilk yarısında etkili oynayan kadroyu Serdar Aziz çıktıktan sonra bozması da G.Saray'ın iyi oyun ritmine zarar verdi. İç saha galibiyetleri G.Saray'ın şampiyon olmasına yetmez.

G.Saray'ın önünde Bursa ve Konya ile içeride, Karabük ile dışarıda 3 tane maçı var. Bu maçlardan 9 puan çıkartırlarsa yarışta kalırlar.

METİN TEKİN: Eğer şampiyonluktan bahsediyorsak, deplasman maçlarında alınacak puanların büyük önemi vardır. Fatih hoca, buna bir şekilde kısa süreli bir çözüm bulmak zorunda. Deplasmanda kazanamadan şampiyonluk kolay gözükmüyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: Tudor'un gönderilip, Terim'in gelmesinin nedeni, "İyi bir kadromuz var, bu hoca bunu iyi yönetemiyor" tespitidir.

İlk yarıda da G.Saray'ın deplasmanlarında problemler vardı. Fatih hoca bunları düzeltsin diye seçildi. Dolayısı ile durumu açıklarken sorunları değil, çözümleri konuşması gerekir. Terim'in sorun olarak vurguladığı aslında kadro yetersizliği. "G.Saray cesur oynamalı" diyor ama takımının neden cesaretli oynamadığını açıklamıyor. Artık hamasi cümleler devrini geçtik. Ben Fatih hocadan tespit ve çözüm yöntemleri bekliyorum. Yoksa her kötü sonuçtan sonra oyuncularından kaynaklanan problemlerden bahsetmesiyle Tudor'dan farkı kalmayacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Terim göreve geldikten sonra Fernando'nun ciddi sakatlığı ve Ndiaye'nin gidişiyle birlikte mecburen geçen seneki orta saha formatı oluşmaya başladı. Tabii bunun da sıkıntıları yaşanıyor. G.Saray sahasındaki maçlarda çok zorlanmıyor.

Ama unutmamak gerekir ki Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş ile de kendi evinde oynayacak. Bunların da garantisi yok. Bana göre G.Saray'ın bu yarışın içinde olması için Kadıköy'deki Fenerbahçe ve Türk Telekom'daki Başakşehir maçları hayati önem taşıyor.

ÖZBOSTAN: Fatih Terim ile İgor Tudor arasında bir fark var mı? Rakamlara göre ikisinin de maç başı puan ortalamaları aynı.

ÜRÜNDÜL: Bunu söylemek için erken. Ligin sonunu beklemek gerek. Tudor 16 maç takımı yönetti. Terim 19 maç yönetmiş olacak.

TEKİN: Tudor'un takımın başına getiriliş şeklini de liderin bir puan gerisindeyken gönderilmesini de çok eleştirmiştim. Geldiğimiz noktada ise Tudor'un yerine getirilen yeni teknik adamın, çok daha fazla puan toplaması gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak şu ana kadar öyle olmadı. Zaten G.Saray'daki sorun iç saha değil deplasmanlardaki yetersiz performanstı. Şu an için de bir şey değişmedi. Bu anlamda esas olarak sorunun cevabı sezon sonunda verilebilir. Özbek yönetiminin, "Benim kadrom çok iyi, sorun hocada" tutumu mu doğru, yoksa sarı-kırmızılı takımın yarıştaki rakiplerinden daha mı aşağıda olduğunu bekleyip göreceğiz.

TÜZEMEN: Bunu sezon sonunda değerlendirebiliriz. Terim, Ndiaye'yi kaybetti. Fernando ise sakat. Ayrıca Terim, imzayı Dursun Özbek ile attı, yola Mustafa Cengiz ile devam ediyor. Özbek ile transfer planları da yapılmıştı. Ama bunlar Cengiz ile hayata geçirilemedi. Terim'in çok huzurlu olduğuna inanmıyorum.

BİLGİÇ: Tudor başarısız olduğu için değil, yetersiz olduğundan gönderildi. Yoksa takımı ikinciydi. Terim'den beklenen Tudor'un dengesizliğini gidermesi ve kadroya istikrarlı bir düzen getirmesiydi. Hatta Tudor döneminde ödenmeyen paralar, şimdi oyuncuların hesaplarına da yattı.