Almanya'da tatsız sonuç...

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'le karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip Bayern Münih 5-0 kazandı.

VIDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın henüz 15. dakikasında son adam pozisyonundayken Lewandowski'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Vida takımını 10 kişi bıraktı. 1 kişi eksik oynamanın etkisi ile üstünlüğü rakibine kaptıran Beşiktaş sahadan, 5-0'lık yenilgi ile ayrılmak zoruna kaldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 43 ve 65'te Müller, 53'te Coman ve 79'la 88'de Lewandowski'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada ceza sahası sol çaprazından Kingsley'in sert şutunda kaleci Fabri topu köşeden çıkardı.

10. dakikada sağ kanattan Joshua'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vidal'in kafa vuruşu dışarı gitti.

12. dakikada ceza yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutu barajdan döndü.

16. dakikada defansın hatasında topu kapan Lewandowski ceza sahasına girerken, Vida tarafından yere düşürülünce hakem Beşiktaşlı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

19. dakikada Bayern Münih savunmasının hatasıyla topu kapan Love'ın çalımlarla ceza sahasına girip şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

30. dakikada James Rodriguez'in sol kanattan ortasında altıpas noktası üzerinde Hummels'in kafa vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.

39. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahasına girip çaprazdan şutunda kaleci Ulreich topu kornere çeldi.

43. dakikada sol kanattan Kingsley'in ortasında ceza sahası içinde Alaba'nın pasında kale önünde Müller meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Lewandowski'nin ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Müller'in ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lewandowski'nin pasında Kingsley Coman topu ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada Joshua'nın ortasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Müller'in şutunda top filelere gitti. 3-0

79. dakikada ceza sahası dışından Hummels'in şutunda Fabri'nin çeldiği topu Lewandowski ağlarla buluşturdu. 4-0

88. dakikada sağ kanattan Robben'in ortasında Müller'in pasında Lewandowski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal (Dk. 83 Tolisso), Rodriguez (Dk. 44 Robben), Coman (Dk. 81 Ribery), Lewandowski

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin (Dk. 69 Gökhan Gönül), Hutchinson, Medel (Dk. 85 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 57 Tosic)

Goller: Dk. 43 ve 66 Müller, Dk. 53 Coman, Dk. 79 ve 88 Lewandowski (Bayern Münih)

Kırmızı kart: Dk. 16 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 33 Quaresma, Dk. 62 Pepe, 90+3 Tosic (Beşiktaş), Dk. 38 Lewandowski (Bayern Münih)