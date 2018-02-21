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Eşitlik suni!

Teknik Direktörü , ligin gidişatıyla ilgili yeni bir tespitte bulundu: "Futbolda her sonuç var ama 'ın Kasımpaşa yenilgisi sonrası, görüntü bizim lehimize döndü. Rakibimiz, fikstür avantajını elinden kaçırdı"

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018
Eşitlik suni!
Alanya'yı yendikleri maç sonrası, 70 civarında puanın şampiyonluğa yetebileceğini söyleyen Teknik Direktörü , o an itibariyle 'ın oynamadığı Kasımpaşa maçı için de şöyle bir tespitte bulunmuştu: "Şu an itibariyle onların da bizim de puanımız 44... Yani puan ortalamaları 2.00... Galatasaray, Kasımpaşa maçında puanını 45 veya 47 yapabilir. O durumda onlar da en fazla 2.1 civarına çıkar. Bu durumda 70 puan şampiyonluk için yeterli olacak gibi görünüyor."



SERT ETABI TAMAMLIYORUZ
Kocaman'ın G.Saray'ın yenildiği Kasımpaşa maçı sonrası ise yakın çevresiyle yaptığı sohbette rakibin fikstür avantajının yavaş yavaş elinden kaydığına dikkat çektiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "İkinci yarıya biz çok sert girdik. Trabzon-Başakşehir deplasmanları takımda çok sakatlık varken bizim için zordu. Bu süreci maçıyla tamamlayacağız. Beşiktaş derbisi bizim hedef olarak belirlediğimiz ilk etabın tamamlanma maçı. Hedefi tutturacağız" diye konuştuğu bildirildi.

BERABERLİK HEDEFİ ETKİLEMEZ
Kocaman, Beşiktaş derbisinde beraberliğin kendilerini hedeften saptırmayacağını ifade ederken, "Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti bize bu krediyi sağladı. Beraberlik dahi alsak, Beşiktaş sonrası puan tablosu bizim lehimize gelişir. Galatasaray'ın önündeki fikstüre bakarsak, şu anki puan eşitliğinin suni olduğunu düşünüyorum. Elbette futbolda her sonuç var ama gerçek şu ki, görüntü lehimize döndü" dedi.

İLK SUNİ AÇIKLAMASI 8. HAFTADAYDI
Aykut Kocaman, "Puan farkı suni" açıklamasını ilk olarak 8. haftada Malatya maçı sonrası telaffuz etmişti. Ekim ayında G.Saray, 22 puanla liderlik koltuğunda otururken F.Bahçe zirvenin 8 puan gerisinde 14 puan ve averajla 5. sırada yer alıyordu. Bu açıklamadan 6 hafta sonra ise iki takım arasındaki puan farkı 3'e indi. 14. hafta sonunda G.Saray 29 puanla 2., F.Bahçe 26 puanla 3. sırada onu takip ediyordu.
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