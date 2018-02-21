Eşitlik suni!

Alanya'yı yendikleri maç sonrası, 70 civarında puanın şampiyonluğa yetebileceğini
söyleyen Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, o an itibariyle Galatasaray
'ın oynamadığı Kasımpaşa maçı için de şöyle bir tespitte bulunmuştu: "Şu an itibariyle onların da bizim de puanımız 44... Yani puan ortalamaları 2.00...
Galatasaray, Kasımpaşa maçında puanını 45 veya 47 yapabilir. O durumda onlar da en fazla 2.1 civarına çıkar. Bu durumda 70 puan şampiyonluk için yeterli olacak gibi görünüyor."
SERT ETABI TAMAMLIYORUZ
Kocaman'ın G.Saray'ın yenildiği
Kasımpaşa
maçı sonrası ise
yakın çevresiyle
yaptığı sohbette
rakibin
fikstür avantajının
yavaş yavaş
elinden kaydığına
dikkat çektiği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, "İkinci yarıya biz çok sert girdik. Trabzon-Başakşehir deplasmanları takımda çok sakatlık varken bizim için zordu.
Bu süreci Beşiktaş
maçıyla
tamamlayacağız. Beşiktaş derbisi
bizim hedef olarak belirlediğimiz
ilk etabın tamamlanma
maçı. Hedefi tutturacağız"
diye konuştuğu bildirildi. BERABERLİK HEDEFİ ETKİLEMEZ
Kocaman, Beşiktaş derbisinde
beraberliğin kendilerini
hedeften saptırmayacağını
ifade ederken, "Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti bize bu krediyi sağladı. Beraberlik dahi alsak, Beşiktaş sonrası puan tablosu bizim lehimize gelişir.
Galatasaray'ın önündeki fikstüre
bakarsak, şu anki puan eşitliğinin
suni olduğunu düşünüyorum.
Elbette futbolda her sonuç
var ama gerçek şu ki, görüntü
lehimize döndü" dedi. İLK SUNİ AÇIKLAMASI 8. HAFTADAYDI
Aykut Kocaman, "Puan farkı suni" açıklamasını ilk olarak 8. haftada Malatya maçı sonrası telaffuz etmişti. Ekim ayında G.Saray, 22 puanla liderlik koltuğunda otururken F.Bahçe zirvenin 8 puan gerisinde 14 puan ve averajla 5. sırada yer alıyordu. Bu açıklamadan 6 hafta sonra ise iki takım arasındaki puan farkı 3'e indi. 14. hafta sonunda G.Saray 29 puanla 2., F.Bahçe 26 puanla 3. sırada onu takip ediyordu.