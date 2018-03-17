Rıdvan Dilmen "Pozisyon penaltı"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk devresi golsüz sona erdi.



Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in derbinin ilk yarısına dair yaptığı yorumları:



İki takımın da ofansif oyuncuları var kadroda evet. Ofansif oyuncular çok faul yapıyor. Hatayla gol gelecek belli ki. Galatasaray Gomis'le iki kez aynı pozisyonu yakaladı. 16-17 tane faul oldu. Kart da çıkmadı. Evde bırakmış herhalde. 2. dakikada Roman'ın Feghouli'ye yaptığı sarı kart. Mehmet Ekici'nin iki tane sarı kartlık pozisyonu var. Net demiyorum ama Serdar Aziz'in Skrtel'e gereksizce yaptığı bir penaltı var. İyi oyun olmuyor. Oyun öyle temposuz gidiyor ki... Kaliteli oyun yok. Maçın son 25 dakikası ayakta kalan oyuncuları sonucu belirler. Kenardan gelen oyuncular aynı şekilde... Her şarta rağmen Galatasaray'ın tek pozisyonu vererek ilk yarı bitirdi, iyi olarak gözüküyor. Fenerbahçe'nin tehlikeli oyuncusu şu an Şener. Terim oraya önlem almalı. İki takım da kendi solunu kapatmalı.

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