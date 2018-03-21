Aziz Yıldırım, Çanakkale'de açılışlara katıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı.

Proje çerçevesinde İdriskoru köyünde bulunan İbrahim Aydın İlkokulundaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Yıldırım, daha sonra Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamlarında ziyaret ederek, isimlerine özel hazırlanmış formaları hediye etti.

Yıldırım, Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda da Fenerbahçe'nin vefat eden efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar'ın isminin verildiği Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışında yer aldı.

"DOĞUDAKİ BÜTÜN OKULLARA YAPMAYI ARZU EDİYORUZ"

Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu '1907 Okul, 1907 Pota' projesi var. Bu projeyi Türkiye'nin her yerinde, nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz. 6 bine yakın, şu anda müracaat edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga'ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Burada bugün Selçuk Yula ve Serkan Acar gibi benim yol arkadaşım, yoldaşım olan iki insanı anmak ve onlarla ilgili hazırlanan eserleri yapmak ve açmak bizi sevindirdi. Biz bundan büyük mutluluk duyduk. İnşallah gelecek yıllarda da Biga'ya geldiğimizde hep birlikte açmış olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz."

ŞEHİTLER ÇEŞMESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Yıldırım, törenin ardından okul bahçesine fidan dikip ilçe merkezine inşa edilen "Şehitler Çeşmesi"nin de açılışını yaptı.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Doğtaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Biga Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Şadan Doğan ile çok sayıda davetli katıldı.

Öte yandan Aziz Yıldırım, Biga ilçesinde bulunan Doğtaş Mobilya Üretim Tesisleri'ni de ziyaret etti.