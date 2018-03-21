Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mircea Lucescu: "Geleceği inşa ediyoruz"

: "Geleceği inşa ediyoruz"

A Mili Takımı Teknik Direktörü , İrlanda Cumhuriyeti'yle oynanacak olan özel karşılaşma öncesinde 'nin Maç Kitabı yayınına yazı yazdı. Lucescu, geleceği inşa ettiklerini söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 15:53
Mircea Lucescu: Geleceği inşa ediyoruz

İrlanda Cumhuriyeti'yle 23 Mart'ta özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımı'nda mücadele öncesinde Teknik Direktör , Maç Kitabı yayınına yazı yazdı.

Mircea Lucescu'nun yazısı şu şekilde: "UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası hedefiyle hep birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Takdir edersiniz ki bu hiç de kolay bir iş değil. İrlanda Cumhuriyeti maçıyla birlikte Mart ve Mayıs-Haziran periyotunda çok fazla hazırlık karşılaşması oynayacağız. Bu süreçte form ve sağlık durumları elverdiği sürece 'a katkı sağlayacak bütün tecrübeli oyunculara da kapımız açık. 'de futbola gönül vermiş, futbol adına çalışan herkese sesleniyorum: Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Türkiye, UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için çok yoğun bir mesai harcıyor. Elimizdeki stadyumlar Avrupa'da yok. Futbolun tüm paydaşları, akademilere, altyapıya ve gençlere daha fazla önem vermeli. A Milli Takım'ın gelecekteki mutluluğu, tamamen yeni nesiller için ne yaptığımıza bağlı. Eminim ki çıktığımız bu yolun sonunda karakteristik bir oyun yapısı olan, futbolcuların yeteneklerine uygun, uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir Milli Takım ortaya çıkacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mircea Lucescu: "Geleceği inşa ediyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN