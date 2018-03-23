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Dev derbiye torpil dolu davul sokan şüphelilere dava!

- arasında oynanan dev derbiye şeffaf davul aksamına özel yapım zula içerisine gizlenmiş çok sayıda torpil ve meşale soktuğu tespit edilen ve bu kişilere yardım eden Fenerbahçe taraftarı 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında dava açıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:24
Dev derbiye torpil dolu davul sokan şüphelilere dava!

'in 25 Şubat 2018 günü oynanan - maçına çok sayıda torpil ve meşaleyi şeffaf davul aksamına özel yapım zula içine gizleyerek soktuğu ve buna yardımcı olduğu ortaya çıkan Fenerbahçe taraftarı 5 şüpheli hakkında geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği, diğer 3 şüphelinin ise olay öncesinde şüphelilerden Oğuz A.'nın stada başkası adına düzenlenmiş passoligle giriş yapmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Spor Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından hazırlanan İddianamede, şüphelilerden Oğuz A. ve S.'nin maçı izlemek için Vodafone Park Stadyumu'na gittiği, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda, iki şüphelinin 10 adet meşale-torpili davulun içerisine gizleyerek stada soktukları kaydedildi. Bu maddeleri hem kendilerinin kullandıkları, hem de taraftarlara dağıttıkları yönünde tutanak tutulduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ DESTEK OLDU

Oğuz A. ve Ramazan Tarık S. dışındaki diğer şüpheliler Emre A., Gökhan T. ve V. alınan savunmalarında maça gitmediklerini ifade etti. Ancak iddianamede, Oğuz A. ve Ramazan Tarık S.'nin bu eylemi birlikte planladıkları, Oğuz A.'nın giriş kartının olmadığı, şüpheli Uğur Engin V. adına düzenlenen passolig kartının Emre A.'ya verildiği, Emre A.'nın da Gökhan T.'ye teslim ettiği, bu şahsın kartı Oğuz A.'ya verdiği ve şüphelinin başkası adına kayıtlı kartla giriş yaptığı belirtildi.

Bu şekilde şüpheliler Emre A., Gökhan T. ve Uğur Engin V.'nin diğer 2 şüpheliye yardımda bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler, savcılıkça alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmezken Oğuz A. ve Ramazan Tarık S. eylemi kısmen doğruladı. İddianamede, Oğuz A. ve Ramazan Tarık S.'nin seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına yasaklanmış madde sokmak veya spor alanında seyircilere temin etmek, sokulan yasak maddeyi kullanmak kapsamında kaldığı, fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozduğu belirtildi.

Ayrıca iddianamede, diğer şüpheliler Emre A., Gökhan T. ve Uğur Engin V.'nin ise seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına yasaklanmış madde sokmak veya spor alanında seyircilere temin etme eyleminin işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdıkları kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Tüm şüpheliler hakkında 'Spor alanlarına yasak madde sokulması ve bu suça yardım etmek, sokulan yasak maddenin kullanılması' suçu kapsamında ceza istendi. İddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Dev derbiye torpil dolu davul sokan şüphelilere dava!
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