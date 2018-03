Mircea Lucescu: "Ay Yıldız’ın renklerini seven oy unculara ihtiyacım var"

BUGÜN NELER OLDU

"Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmalıyız... 10 tecrübeli bir genç ile oynamak kolay. Ancak 5 genç ile bir şeyler yaratmak çabuk olmuyor...""Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım. Ancak 5-6 yıl beraber oynayabilecek iyi bir takımı düşündüğüm için gençlere fazla şans veriyorum""Akıllı, istekli futbolculara ihtiyacım var. Milli Takım ı'nın renklerini seven oyuncular istiyorum. Bana sabırlı olunursa yeni bir ekip kuracağım"Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu , bugün Karadağ ile oynanacak maçtan önce düzenlediği basın toplantısında iddialı açıklamalar yaptı. Rumen hocanın satır başları şöyle: "oyunculara ihtiyacım var. Ülkenin, Milli Takımı'nın renklerini seven oyunculara ihtiyacım var. Bu oyuncuları performansları için de eğitmem gerekiyor.Bir sene içinde çok iyi bir ekip kurmayı hedefliyorum.Romanya'da, İtalya'da, Ukrayna'da bunları başardım. Milli Takım'da da yeni bir ekip kuracak tecrübem var..."Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder , Lucescu ile birlikte basının karşısına çıktı. Milli futbolcumuz şunları söyledi: "Benim olsun, Enes'in olsun, Cenk abinin olsun, Çağlar'ın olsun, şu an performansımız iyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda bunu Milli Takım'a da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak. Roma'da ilk 3 ayım zor geçti. Adapte olmaya başlayınca, bunu sonuca da yansıttım. İtalyanca öğrenince performansım daha iyi oldu. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım." Caner Erkin gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım. Bu onları almayacağım anlamına gelmez. 5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm için gençlere daha fazla şans veriyorum. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Benim için yeni oyun organizasyonu önemli. Dünyada ve Avrupa'da sonuç elde etmek istiyorsak, oyunu kontrol etmemiz ve üstünlüğümüzü kurmamız lazım. Bunu son maçlarda biraz gösterdik ama tam değil. Önümüzde daha iyi bir yol var."Milli Futbol Takımı, bugün deplasmanda Karadağ ile özel bir maç yapacak. Geçtiğimiz cuma günü ilk hazırlık karşılaşmasında Antalya 'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, bugün de kazanarak moral bulmak istiyor.İrlanda Cumhuriyeti maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder'in bugün forma giymesi bekleniyor. Enes Ünal da ilk 11'de sahaya çıkacak.Mircea Lucescu, bugün 8'inci sınavını veriyor. Ay-Yıldızlılar'ın başında 7 maça çıkan Luce, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.A Milli Takım, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak. İki ekip daha önce 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşılaşmış ve Türkiye o maçı M.Topal'ın golüyle kazanmıştı.