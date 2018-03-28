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kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu? (Galatasaray şampiyonluk sayısı)

'in en çok şampiyon olan takımı , bu sezon da 'in yeniden göreve gelmesiyle şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışından birinci çıkabilecek mi? Galatasaray kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu?

Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:40
Galatasaray kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu? (Galatasaray şampiyonluk sayısı)

, tarihinde formasında 4 yıldızı taşıyan ilk takım olma özelliğini de taşıyor. Son olarak 2014-2015 sezonunda yönetiminde şampiyon olan Galatasaray 20 kez şampiyon olarak bu alanda Türkiye'nin en başarılı takımı durumunda. Sarı kırmızılılar son iki sezondur şampiyonluğu Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a kaptırıyor.

Sezona Bafe Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Badou Ndiaye gibi ilk 11'de sürekli forma giyen oyuncuların transferiyle başlayan Galatasaray; lige istediği gibi başlasa da devre sonuna kadar liderliği kaybetti. Yeni Malatyaspor maçının ardından Igor Tudor'un görevine son verilirken taraftarın efsanesi yeniden takımın başına getirildi. Galatasaray'da devre arasında Badou Ndiaye Stoke City yolunu tutarken sol bek pozisyonu için Inter'den Japon sol bek Yuto Nagatomo kiralandı. Galatasaray; ligin 26. haftası öncesinde 54 puanla lider durumda bulunuyor.

Galatasaray ilk lig şampiyonluğunu 1961-1962 sezonunda kazandı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONLAR

1961-1962 sezonu, 1962-63 sezonu, 1968-69 sezonu, 1970-71 sezonu, 1971-72 sezonu, 1972-73 sezonu, 1986-87 sezonu, 1987-88 sezonu, 1992-93 sezonu, 1993-94 sezonu, 1996-97 sezonu, 1997-98 sezonu, 1998-99 sezonu, 1999-2000 sezonu, 2001-2002 sezonu, 2005-2006 sezonu, 2007-2008 sezonu, 2011-12 sezonu, 2012-13 sezonu, 2014-15 sezonu...

Galatasaray; 1996 - 2000 yılları arasında üst üste elde ettiği lig şampiyonluklarıyla tarihe geçti. Süper Lig tarihinde daha önce dört kez üst üste şampiyon olmuş bir takım bulunmuyor. , , Emre Belözoğlu, Bülent Korkmaz, Capone, Taffarel, Hagi, Hasan Şaş, Ergün Penbe, Hakan Ünsal gibi yıldızlarla 4 sezona ambargo koyan Galatasaray, yolun sonunda UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı da kazandı.

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Galatasaray kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu? (Galatasaray şampiyonluk sayısı)
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