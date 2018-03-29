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, 'ın ihtimalini yorumladı

Brezilya futbolunun efsane oyuncusu , Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen vatandaşı 'ın ödülünü kazanmak için sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 21:54
Roberto Carlos, Neymar'ın Ballon d'Or ihtimalini yorumladı

Futbolun en büyük ödülü olarak gösterilen 'u 2007 yılında kazanan Brezilyalı futbolcu Kaka, bu ödülü Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin dışında kazanan son oyuncu olmuştu. Brezilyalı futbol efsanesi 'a göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen 'ın bu ödülü almak için bir süre beklemesi gerek.

Brezilya formasıyla 2002 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos konuyla ilgili yaptığı açıklamada "PSG'de iyi iş çıkardığını düşünüyorum. En iyi futbolcu olmak için Barça'dan ayrılmalıydı çünkü orada Messi var. Ancak bunun farkında olsa da Messi ve Ronaldo formda olduğu sürece 3. sıraya alışmak zorunda kalacak." dedi.

Bu sezon PSG formasıyla 30 maça çıkan Neymar 29 gol ve 19 asistle oynadı.

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Roberto Carlos, Neymar'ın Ballon d'Or ihtimalini yorumladı
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