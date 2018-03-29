Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Galatasaray'ın eski futbolcusu Nigel De Jong, Galatasaray'da geçirdiği günler hakkında konuştu. Devre arasında Galatasaray'dan bedelsiz olarak Mainz'a transfer olan Nigel De Jong, kendi ülkesinde yayım yapan ELF VOETBAL sitesine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1,5 sezon Galatasaray forması giydikten sonra geçtiğimiz devre arasında bedelsiz olarak Mainz'a transfer olan Nigel De Jong, Sarı Kırmızılılar'da geçirdiği dönem hakkında konuştu. İşte 33 yaşındaki Hollandalı defansif orta saha oyuncusunun kendi ülkesinde yayım yapan ELF VOETBAL sitesine verdiği röportajdan en çarpıcı bölümler: TÜRKİYE'DE FUTBOLDAN SOĞUDUM Türkiye'deki son dönemlerimde antrenman yapmayı ve futbolu özlemiştim. 18 değil, 33 yaşında olduğum hâlde beni genç takımla birlikte çalıştırdılar. SNEIJDER VE BEN AÇIK SÖZLÜYÜZ Wesley Sneijder ve ben bir şeyden memnun olmadığımızda bunu söyleyebilecek cesarete sahibiz. Ancak bu özelliğimiz takım içinde pek sevilmedi. TUDOR'LA SORUN YAŞADIK Teknik direktör Igor Tudor'la problemlerimiz oldu. Şimdi ise o Galatasaray'dan gitti ve ben de Almanya'da mutluyum. GALATASARAY'IN TEKLİFİNE DAYANAMADIM Her şeye rağmen Galatasaray benim için çok önemli bir tecrübeydi. Aslında Los Angeles Galaxy'den asla ayrılmazdım ancak Galatasaray'dan teklif gelince dayanamadım.