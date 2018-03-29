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, günlerini anlattı

Spor Toto Süper Ligi takımlarından 'ın eski futbolcusu , Galatasaray'da geçirdiği günler hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 29.03.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 20:52
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, günlerini anlattı
Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

Devre arasında 'dan bedelsiz olarak Mainz'a transfer olan , kendi ülkesinde yayım yapan ELF VOETBAL sitesine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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, günlerini anlattı
Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

1,5 sezon forması giydikten sonra geçtiğimiz devre arasında bedelsiz olarak Mainz'a transfer olan , Sarı Kırmızılılar'da geçirdiği dönem hakkında konuştu.

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, günlerini anlattı
Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

İşte 33 yaşındaki Hollandalı defansif orta saha oyuncusunun kendi ülkesinde yayım yapan ELF VOETBAL sitesine verdiği röportajdan en çarpıcı bölümler:

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, günlerini anlattı
Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

"TÜRKİYE'DE FUTBOLDAN SOĞUDUM"

"Türkiye'deki son dönemlerimde antrenman yapmayı ve futbolu özlemiştim. 18 değil, 33 yaşında olduğum hâlde beni genç takımla birlikte çalıştırdılar."

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, günlerini anlattı
Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

"SNEIJDER VE BEN AÇIK SÖZLÜYÜZ"

"Wesley Sneijder ve ben bir şeyden memnun olmadığımızda bunu söyleyebilecek cesarete sahibiz. Ancak bu özelliğimiz takım içinde pek sevilmedi."

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, günlerini anlattı
Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

"TUDOR'LA SORUN YAŞADIK"

"Teknik direktör 'la problemlerimiz oldu. Şimdi ise o 'dan gitti ve ben de Almanya'da mutluyum."

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, günlerini anlattı
Nigel de Jong, Galatasaray günlerini anlattı

"GALATASARAY'IN TEKLİFİNE DAYANAMADIM"

"Her şeye rağmen benim için çok önemli bir tecrübeydi. Aslında Los Angeles Galaxy'den asla ayrılmazdım ancak Galatasaray'dan teklif gelince dayanamadım."

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