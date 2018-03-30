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'ta giderse hedef Robinho

Spor Toto Süper Ligi'nin iddialı takımlarından 'ta bu yaz Portekizli yıldız 'nın takımdan ayrılması halinde rotanın 'dan Robinho'ya döneceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma giderse hedef Robinho
Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan 'ın hedefindeki yeni isim formasını giyen Robinho... 'ten istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, 'nın Çin'e transfer olma ihtimali nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu listesine dahil etti. Başkan ve ekibinin, Quaresma'nın ayrılması durumunda, masaya oturacağı ilk ismin Robinho olacağı öğrenildi. Beşiktaş, sezon sonunda Quaresma için Çin'den gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Portekizli yıldız ise ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

ŞENOL GÜNEŞ: CENK'İN SATILMASINA GÖNLÜM RAZI DEĞİLDİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'un Everton'a transferiyle ilgili Liverpool'un yerel gazetesi Echo'ya konuştu. Güneş, "Cenk'in, Ocak ayında ayrılmasına gönülsüzce izin verdim. Gönlüm razı değildi. Bu karar, kulüp için de alınması kolay bir karar değildi. Çünkü en önemli oyuncularımızdan biriydi. Cenk Tosun, Premier Lig'de başarılı olabilir. O genç ve futbolu, çalışmayı sever" ifadesini kullandı.
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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma giderse hedef Robinho
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