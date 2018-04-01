Manisa BBSK 2. lige yükseldi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 29. haftasında deplasmanda Bergama ile karşılaştı. 8. dakikada Bergama sağ kanadından Ali Öztürk'e faul yapıldı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Olcay Turhan topu ağlarla buluşturdu. (0-1) 10 dakikada yine sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Olcay ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Erhan vurdu top az farkla auta gitti. 11. dakikada Manisa sol kanadından Jiyan'ın ortasına Hacı Ömer ceza sahası içinde sert vurdu. Direğe çarpan top auta çıktı. 15. dakikada Emir'in ara pasıyla ceza sahasına yönelen Olcay yay üzerinden sert vurdu top üst direği yalayarak auta çıktı. 35. dakikada sol kanattan ceza sahasına Mehmet Yılmaz'ın ortaladığı topu kaptan Ali Öztürk kafayla ağlara gönderdi. 2-0. 43. dakika ceza sahasına sağ kanattan giren Tolga Şahin'in sert vuruşunu Bergama kalecisi Kazım çıkarttı.

İkinci yarı karşılıklı cılız ataklarla başladı. 65. dakikada ilk ciddi pozisyon Manisa BBSK'den geldi. Tolga'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali'nin şutu yan direği yalayarak auta gitti. 68. Dakikada sağ kanattan gelen ortayı arka direkte düzelterek sert vuran Tufan Bergama'nın golünü kaydetti. (2-1) Bu dakikadan sonra faullerle oluşan sarı kartlar havada uçuştu. 83. dakikada Ceza sahasına dalan Umut'un altı pastan vuruşu auta gitti. 86. dakikada Erhan'ın ortasında Umut yine altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. 89. dakikada hakem Feridun Daldaş yerde kalan Umut'u ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+4. dakikada Emre işçiler ceza sahası içinde aşırtma vuruşunu kaleci Yusuf çeldi. 90+5. dakikada Tufan Deniz ceza sahası dışından sert vuruşunu yine kaleci Yusuf çıkarttı. Karşılaşma Manisa'nın 2-1'lik galibiyeti ile son buldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta mücadelesinde Bergama Belediye'ye konuk olan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Manisa BBSK'nın golleri Olcay ve Ali'den gelirken Bergama'nın tek golünü Tufan kaydetti. En yakın rakibi Bayburt ve Bayrampaşa'ya 17 puan fark atan yeşil beyazlılar ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.