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sporlu futbolculardan protesto!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan - spor maçında Manisasporlu oyuncular, yaşadıkları maddi sıkıntıları protesto etmek için spor maçının başlamasının ardından 1 dakika hareket etmeden beklediler.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 14:08
Manisasporlu futbolculardan protesto!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan spor - karşılaşmasında tarihi bir an yaşandı.

Sıkıntılı günler geçiren Grand Medical Manisasporlu futbolcular, Tetiş Yapı spor maçının santrasıyla birlikte hareketsiz durarak yaşadıkları durumu protesto etti.

Manisasporlu oyuncular, maç öncesinde Elazığsporlu futbolcularla bir konuşma yaptı ve bunun sonrasında ev sahibi ekip Elazığsporlu futbolcular da kendi sahasında top çevirdi. Elazığ taraftarı ise takımları top çevirirken, tezahüratlarla Manisalı oyunculara destek verdi.

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Manisasporlu futbolculardan protesto!
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