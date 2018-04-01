Manisasporlu futbolculardan protesto!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Manisaspor - Elazığspor karşılaşmasında tarihi bir an yaşandı.

Sıkıntılı günler geçiren Grand Medical Manisasporlu futbolcular, Tetiş Yapı Elazığspor maçının santrasıyla birlikte hareketsiz durarak yaşadıkları durumu protesto etti.

Manisasporlu oyuncular, maç öncesinde Elazığsporlu futbolcularla bir konuşma yaptı ve bunun sonrasında ev sahibi ekip Elazığsporlu futbolcular da kendi sahasında top çevirdi. Elazığ taraftarı ise takımları top çevirirken, tezahüratlarla Manisalı oyunculara destek verdi.