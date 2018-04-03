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Cenk Soyer'den skorbord açıklaması "Trabzon aklımızın ucundan geçmedi"

’ın Stattan Sorumlu Yöneticisi Cenk Soyer, karşılaşmasında Stadyumu'nda bulunan skorbordda yayınlanan ve bordo mavili cepheden büyük bir tepkiyle karşılaşan yazıyla ilgili “Bu basit bir espriydi. Fenerbahçe deplasmanında da 6-0 yazıyorlar!” dedi.

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Cenk Soyer'den skorbord açıklaması Trabzon aklımızın ucundan geçmedi
'ın 'u 2-1 yendiği maçın ardından Stadı skorborduna yansıtılan "Şampiyonların kupası müzesinde olur'' sloganı iki camiayı birbirine düşürdü. Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta 1959 öncesi için şampiyonluk araştırması başlatan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunduğu ifade edildi. SABAH; Galatasaray'ın stat ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cenk Soyer'e bu yaşanan tartışmayı sordu. İşte Soyer'in cevabı: "Trabzonspor ile alakası yok. Aklımızın ucuna gelmedi Trabzonspor... Basit bir espriydi. Küfür, aşağılama ya da rencide etme yok. Müzeye davet yazısı... Bu konu gereksiz uzadı. Spor eğlencedir. Bugün biz yaptık, yarın da rakiplerimiz bize yapacak. Fenerbahçe deplasmanına her gittiğimizde 6-0'ı skorborda koymuyorlar mı? Espri değil mi? Fenerbahçe elbette itirazını yapacak. 3-4 takımın arasında oynadığı mahalli lig şampiyonlukları sayılamaz. O zaman herkesten önce futbol maçı oynayan Ali Sami Yen ve arkadaşlarına gideriz! Mantıklı gelmiyor."

G.Saray'dan yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda; tanıtımın camiaları küçük düşürme hedefi olmadan öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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Cenk Soyer'den skorbord açıklaması "Trabzon aklımızın ucundan geçmedi"
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