Aslan’ın finali Başakşehir

Artık ligde 7 hafta kaldı. 4 takımı 6 puan ayırıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le iç sahada oynuyor, küme düşme hattından Gençlerbirliği ve Alanyaspor deplasmanları var. Sarı-kırmızılıların fikstürünü nasıl görüyorsunuz?



LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, G.Birliği ve Başakşehir'i yenerse şampiyon olur. Çünkü Beşiktaş seyircisinin iki şampiyonluktaki coşkusunu çok net olarak G.Saray tribünlerinde görüyorum. Deplasmanlarda bile Kasımpaşa stadını dolduracak kadar seyirci G.Saray'ı karşılamaya geliyor. Yani coşku, istek, kazanma duygusu, arkadaşlık ilişkileri, aile ortamı ve takım uyumu olarak G.Saray hem parlıyor hem futboluyla göz okşuyor hem de taraftar- futbolcu-yönetici olarak şampiyonluk yolunda kol kola yürüyor. Saha içerisinde her oyuncu iki kişilik oynamaya özen gösteriyor. Tüm futbolcular zihinsel olarak şampiyonluğa kenetlenmiş görünüyor. Fatih Terim, sakinliğiyle ön plana çıkarken Florya'da başta Feghouli olmak üzere birçok oyuncu ile bire bir görüşerek ve onlara kalitelerini anlatarak iyi oynamaları için büyük zaman harcıyor. Uzun bir aradan sonra Trabzon karşısında büyük maç kazanamama serisini bitiren G.Saray, Başakşehir ve Beşiktaş maçları için de özgüven kazandı.

GÜRCAN BİLGİÇ: G.Saray'ın finali Başakşehir maçıdır. Bu karşılaşmayı kazandığı anda hem rakibini yarış dışı bırakacak hem de Beşiktaş maçında beraberlik iyi sonuç haline gelecek. Bunu dikkate alarak Gençlerbirliği deplasmanına gidecekler. Fakat tüm takımlar için geçerli olan şey, Galatasaray için de işliyor: Deplasman problemi. Fatih hoca, "Aştık" dese de G.Birliği kolay bir maç olmaz.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ın şu anda en önemli artısı teknik heyetiyle, taraftarıyla ve de futbolcularıyla şampiyonluk havasına girmesi. Bu konudaki görüntüleri diğer rakiplerine göre çok fazla. Tabii ki zor bir fikstürleri var. G.Saray içerideki her maçında net favori ama Başakşehir ile Beşiktaş maçları için sadece saha avantajıyla favori. Bana göre; G.Birliği deplasmanı ve Başakşehir maçlarında alacakları sonuçlar, G.Saray için şampiyonluk yarışında çok önemli bir gösterge olacak.

METİN TEKİN: Şampiyonluk yarışında fikstürü en zor olan takımın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Evet, Türk Telekom Stadı'nda çok güçlü iç saha oyunları var ama Başakşehir ve Beşiktaş'la oynamak şampiyonluk yarışında bir dezavantaj olarak geri dönüyor Galatasaray'a. O yüzden bana göre, bu dört takım içinde en zor fikstür bence G.Saray'ın.

MURAT ÖZBOSTAN: Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu yarışın en avantajlı takımı G.Saray. Fatih Terim, fikstürlerin dezavantajlı olduğuna dair yapılan yorumlar için, "Bu kime göre, neye göre? Ben aynı fikirde değilim böyle oynadıktan sonra" demişti. Her şey G.Saray'ın elinde. Taraftar var, coşku var, iyi futbol ve puan farkı var. Galatasaray ilk 4 maçı kazanırsa zaten yüzde yüz şampiyon olur.

F.BAHÇE İÇİN EN İYİ SONUÇ LİG İKİNCİLİĞİ

Fenerbahçe'nin derbisi kalmadı ve küme düşme hattından Osmanlı, Antalya, Konya gibi takımları ağırlayacak…

BİLGİÇ: 5-0'lık Kayserispor maçı kalan 7 karşılaşma için çok kuvvetli bir rüzgar yarattı. Hem takımın hem camianın güveni geri döndü. '7'de 7 yapabiliriz' cümlesini artık güvenle kuruyorlar. İşin ilginci rakipleri de kazanırsa bu onlara yetmeyecek ama 3 takımın da 6'şar puan kaybetmesini bekliyorum. Gidişata göre belki de F.Bahçeliler, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında G.Saray'ın kazanmasını da isteyebilirler çünkü yeni düzenlemeyle ikincilik de değerli hale geldi ve Şampiyonlar Ligi'ne elemeyle katılma şansı arttı. Yani bu maçlarda, "Berabere bitmezse G.Saray kazansın" yorumu F.Bahçe tarafı için geçerli olabilir.

ÜRÜNDÜL: F.Bahçe bundan sonra 7'de 7 yapacak diye hiçbir garanti yok. Bu hafta içerdeki Osmanlı maçı dahi çok garanti değil. Hem rakibin şiddetle puana ihtiyacı var hem de Kadıköy yarı yarıya dolduğu için Türk Telekom ve Vodafone Park'taki atmosferi yaratamıyor. Kalan haftalarda 7'de 7 dahi yapsa şampiyonluk şansını az görüyorum.

ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'nin kalan maçları rakiplerine göre daha kolay olsa da Kadıköy stres yarattığı için sürpriz sonuçlar alıyor. Tabii kimse de Kayserispor gibi genç bir kalecisi de varken, 3-4-3 ile maça çıkmaz! Bu Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Kalan 7 maçı kazanarak Fenerbahçe 72 puan toplar mı? Bana gör zor. En iyi sonuç Fenerbahçe için lig ikinciliği olur. Özetle Galatasaray bu yarışı alır götürür. Fenerbahçe'nin lig ikinciliği için belki şansı olur.

TÜZEMEN: Ligde 40 puan barajına ulaşmış takımlarda 'Nasıl olsa kümede kaldık' rehaveti var. Bu takımlarla oynamak şampiyonluk yarışını sürdüren ekipler için birer avantaj teşkil ediyor. F.Bahçe 7'de 7 yapabilecek bir fikstüre sahip. Sivasspor maçı zor gibi görünse de Yiğidolar, 40 puan barajını aştıkları için 'Ben F.Bahçe'yi yenmeliyim' baskısını hissetmeyebilirler. Düşme potasındaki takımlarla oynayacağı maçlar F.Bahçe'nin zirvedeki yerini belirleyecek. F.Bahçe'nin evinde düşme potasında oynayacağı takımlar karşısında alacağı sonuçlar çok önemli.

TEKİN: Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecekler. Ama Galatasaray'ın olası puan kayıpları Beşiktaş ve Beşakşehir'e de yarayacak. Fenerbahçe, kendi kontrolünde olmayan bir yarışta. En büyük beklentisi rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı maçların beraberlikle sonuçlanması.

BU FUTBOL BEŞİKTAŞ'A YETMEZ



Beşiktaş'ın Galatasaray deplasmanı dışında Akhisar ve Osmanlı deplasmanları var. İç sahada 4 maç oynayacaklar. Şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

TEKİN: Galatasaray'dan sonra diğer bir iç sahada güçlü oyun oynayan takım olarak Beşiktaş'ı söyleyebiliriz. Bu dört iç saha oyunu Beşiktaş'ın en büyük avantajı olacaktır. Dezavantajı ise dört puan önündeki lider Galatasaray'ın sahasına gidecek olması. Belki beraberliğin dahi rakibi için avantaj olacağı bir dönemde gitmek zorunda kalabilir. Son haftalarda istenilen seviyede olmasa da son iki yılın şampiyonu takımın ortaya çıkabileceği bir maç olabilir. Beşiktaş kazanırsa ikili averajda Galatasaray'ın önünde olacak. Dört puanlık farkı 1 maça indirdiği an her zaman Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı son haftaya kadar devam edecektir.

ÖZBOSTAN: Beşiktaş iyi futbol oynamıyor. Önemli olan kazanmak tabii. Skor! Fakat Alanya maçındaki futbol her zaman yetmez. Osmanlı ve Antalya maçları da zor. Bana çok umut vermiyor.

ÜRÜNDÜL: Başakşehir yenilgisi Beşiktaş'a ağır bir darbe oldu. Bu hafta orta sahasının çok önemli 3 isminin birden olmayışı kendi sahasında da olsa Göztepe maçını zora sokuyor. Eğer bu maçı atlatırsa Galatasaray derbisine kadar puan kaybetmezler diye düşünüyorum.

TÜZEMEN: Beşiktaş'ın Akhisar ve Galatasaray maçları çok kritik. Şampiyonlar Ligi'nde tribünlerin havasına baktığımızda seyirci kabına sığamıyordu. Ligde ise aynı seyirci grubu iki yıl üst üste yaşanan şampiyonluk dönemindeki kadar coşkulu değil. Futbolcularda da 'lig bitsin, tatile gidelim' gibi bir hava esiyor. Yine de Beşiktaş kadro yapısıyla Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kovalayabilecek bir yapıya sahip. Galatasaray ile oynayacakları maç final olacak.

BİLGİÇ: Beşiktaş'ın iç sahada sorunu yok. Eksikleri olmasına rağmen Göztepe maçında da problem yaşamazlar. Eğer Galatasaray karşısına bugünkü pozisyonda girerlerse şampiyonluk umutlarını da korurlar. Takımda ciddi şekilde boy problemi var. Bu yüzden Talisca'yı pamuklarla saklamalılar.

EMRE-ARDA İKİLİSİYLE BAŞAKŞEHİR'İN İŞİ ZOR

Başakşehir, G.Saray deplasmanına gidecek. İç sahada ise 4 maçları var. Sarı-kırmızılıların 1 puan gerisindeler.

BİLGİÇ: Sezonun ilk yarısındaki Başakşehir yok sahada… Ciddi bir şekilde konsantrasyon ve arzu eksikliği var takımda. İyi oynayarak kazanmıyorlar. Sadece Karabük maçı ve mücadele ettikleri Beşiktaş karşılaşmasında kendilerini gösterdiler. Galatasaray'a da kaybederlerse kalan maçlarında hedefsiz olacaklar. Problemleri daha da büyüyecek.

TÜZEMEN: Başakşehir'in önündeki tek final Galatasaray müsabakasıdır. Abdullah Avcı ve öğrencileri, UEFA'da değişen statü gereği Şampiyonlar Ligi'ne en kötü ihtimalle ikinci olarak gitmeyi hedefliyor. Akhisar maçında kötü oynamalarına rağmen geriden gelip kazanmaları ciddi olarak takıma moral olacaktır. Fikstür avantajları var. Bu yarışta medya baskısını hissetmemeleri çok büyük avantaj. Örnek mi? Emre Belözoğlu'nun 5 dakika hakemi sözlü olarak dövdüğü pozisyon skandal olmasına rağmen medyada manşetlere taşınmadı. Ama Caner Erkin, hakemin arkasından söylediği sözlerden dolayı ağır ceza aldı.

TEKİN: Başakşehir'in bir iç saha avantajının olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. İç sahada oynamak rakiplerindeki gibi avantaj olarak dönmüyor Başakşehir'e. Deplasman ve iç sahayı aynı mantıkla oynayabiliyorlar. Bu da böylesine puan farkının az olduğu bir yarışta belki şampiyonu belirleyecek kriter olabilir.

ÜRÜNDÜL: Başakşehir, ligin ikinci yarısında çok iyi bir futbol oynamıyor. Eğer Abdullah Avcı, Emre-Arda ikilisini orta sahada oynatmaya devam ederse işini çok daha zora sokar. Arda'nın esas görev yeri sol öndür. İkinci büyük dezavantajları da seyircisinin olmayışı. Buna rağmen bugünkü durumundaysa Abdullah Avcı'yı ve futbolcularını kutlamak lazım.

ÖZBOSTAN: Başakşehir inişli çıkışlı bir takım. Ne yapacağı belli değil.