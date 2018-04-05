Fatih Terim "Vur Belhanda"

Şampiyonluk yarışında son viraja giren Galatasaray
'da Fatih Terim
, Belhanda
'dan daha iyi verim almak istiyor. Seijder'den 10 numaralı formayı alan Faslı yıldız bu sezon 2 gol attı, 10 asist yapt
ı. Terim, ikinci yarının başında oynanan Kayseri, Osmanlı ve Sivas
maçlarında Belhanda'yı yedek bırakarak kazandı. Terim'in mesajını alan Faslı 10 numara, Ndiaye'siz yeni orta saha düzeninde 8 numaraya geçti ve savunmaya daha çok yardım etmeye başladı. İmparator, performans olarak daha fazlasını beklediği Belhanda'dan şut çekmesini istedi. Fatih Terim geçen hafta oyuncusu ile yaptığı özel görüşmede "Sende o yetenek var. Kaleyi gördüğün an vurmanı istiyorum. Sorumluluk al ve şutu düşün"
dedi. Terim'in direktifini yerine getiren yıldız oyuncu, Trabzonspor derbisinde 2'si isabetli, 3 şut çekerek tehlikeler yarattı. BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Final haftalarında skor üretmeli
Belhanda'nın mükemmel bir oyun aklı var. Teknik becerisiyle de dar alanda attığı müthiş çalımlarının yanı sıra rakibe yaptığı vücut feykleri göz kamaştırıyor. Ancak Belhanda gamsızlığı yüzünden kalitesini sahaya tam yansıtmıyor. Türk Telekom'da Gomis'in pasında üstelik çok dar alanda topun dibine girerek Kayseri'ye attığı gol, vuruş kalitesinin belgesiydi. Bazı yıldız oyuncular motive olma konusunda hep sırtlarının okşanmasını ister. Terim de Belhanda-Feghouli gibi oyuncuları motive etmek için özen gösteriyor ve onlarla bire bir özel görüşüyor. Final haftalarında Galatasaray'ın Belhanda'nın sadece asistlerine değil şutlarına ve gollerine ihtiyacı var.