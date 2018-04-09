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’da dönemi sona erdi

Tetiş Yapı Teknik Direktörü , çarşamba günü kente gelip yönetimle anlaşarak görevinden ayrılacağını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 17:25
Elazığspor’da Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor'da, Boluspor yenilgisi sonrası hareketli saatler yaşanıyor. Ligin 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bordo-Beyazlı ekipte, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, ayrılığın kesin olduğunu belirterek, karşılıklı anlaşarak bu karara vardıklarını söyledi.

Çarşamba günü 'a geleceğini ve yönetimle alacaklarını kararlaştırarak yollarını ayıracağını söyleyen , "Kimseye kırgınlığım, dargınlığım yok. Profesyonel futbolda böyle şeyler var. Çarşamba günü gelip konuşup yollarımızı ayıracağız" dedi.

KALPAR'IN ELAZIĞSPOR KARNESİ

'un başına Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynanan G. Manisaspor maçıyla göreve başladı. Elazığspor'un başında toplam 19 maça çıkan Kalpar, 7 mağlubiyet, 7 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan galibiyetle ayrıldı.

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