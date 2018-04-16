Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Arda Turan, "Galatasaray kısmen hak ettiği bir maçı kazandı. Bizden daha iyi oynadılar. Biz de oynanması gerektiği gibi oynadık. Ama Mariano, çok iyi bir gol attı. Maçın kilidini açtı onlar adına. Onları tebrik ediyoruz. Önümüzde 5 hafta var. Her maçı final gibi oynayıp, sonunda ne olacak bakacağız. Çünkü şu anda arkadayız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Takım arkadaşlarımızın gösterdiği mücadele ile gurur duyuyorum. Sonuçta sistem var. Bir şey oynamaya çalışıyoruz. 4 yıllık yeni bir kulüp 100 yıllık çınarlara karşı mücadele ediyor. Bence saygıyı hak ediyoruz. Keyifli ve heyecanlı bir maçtı" diye konuştu.

Arda Turan "Fatih Terim'i görseydim selam verirdim". İşte o açıklama

"İNSANLAR İSTEDİKLERİ KADAR ISLIKLAYABİLİRLER, CANLARI SAĞ OLSUN"

Maçtan önce ve maç boyunca ıslıklanmasının hatırlatılması üzerine Turan, "Burası benim yuvam. İnsanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler. Canları sağ olsun. Hayatımızda, gençlikte böyle hatalar yaptık ama ben hayatımı Allah için yaşıyorum. Allah biliyor gerçekleri ve kalbimdekini de. O yüzden biz de bazı şeyler mezara gider. Buraya başka forma ile geliyoruz. Normal, ıslıklayacaklar. Üzülmedim, bekliyordum. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum. 100 kere milli olmuş, Avrupa'da 11 kupa kazanmış biri, Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyor. İnşallah Cengizler, Enesler bunları yaşamazlar. Çok problem değil. Ben mutluyum. Çünkü futbolun düşünüldüğü insanlarla beraberim. İnsanların beni koyduğu kılıfa değil de bana değer veren insanlarla beraberim. Zor mu, zor tabi ki. Evimize geliyoruz, burada büyüdük. Bir sürü hocamız var" diye cevap verdi. 31 yaşındaki futbolcu, devre arasında soyunma odasına girerken, hakem Halil Umut Meler ile Donk ile yaşadığı pozisyonu konuştuğunu söyledi.

"RAKİP OLARAK GELDİĞİNİZDE ISLIKLANACAKSINIZ TABİ"

Geriye dönüp baktığında birçok hata yaptığı açıklayan Arda Turan, "Yanlışların karşı taraftakilere olduğunu düşünüyorum. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Ben futbolumu oynayıp, keyfime bakmak istiyorum. Mutlu bir hayatım var. Huzurluyum. Türkiye'nin en büyük statlarından birine geldiğinizde, orada büyüdüğünüzde rakip olarak geldiğinizde ıslıklanacaksınız tabi. Bundan daha doğal bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.



"FATİH TERİM'İ GÖRSEYDİM, SELAM DA VERİRDİM"

Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelmemesinin sorulması Turan, "Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyorum. Ben bana sahip çıkmış bir kulübe, işime saygı olacak şekilde konsantre olmaya çalıştım. Görseydim, selam da verirdim" diye cevap verdi.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Türk futbolu için güzel bir şey. Eğlenceli ve keyifli geçiyor. Önemli olan bir gün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu şampiyonluk böyle gider, gelir. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa senaryosunu genele yaymamız lazım ki bu markanın karşılığı olsun. Nisan ayında Avrupa'ya gideceğimiz bir maç olsa, hepimiz için daha iyi olur. Yoksa bu maç çok keyifliydi. İnşallah Başakşehir olarak önümüzdeki sene bunu yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

"BEN BUGÜNE KADAR SÖYLEDİĞİM HER LAFIN ARKASINDAYIM"

Taraftarlara karşı hiçbir kırgınlığının olmadığını vurgulayan yıldız futbolcu, "Ben kalbimi biliyorum. Burada yetiştim. Ben 12 yaşından 24 yaşına kadar burada yetiştim. Dünyanın en büyük kulüplerine gittikten sonra gururla söyledim. Hala da söyledim. Bu kulübe para kazandırarak gittim. Şartlar böyle oldu. Ben bugüne kadar söylediğim her lafın arkasındayım. Sizler de bilirsiniz. Ben herhangi bir polemik konusu olmak istemiyorum. Şampiyonluk için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.