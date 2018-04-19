Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, dev derbi öncesinde kadroda değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Tecrübeli teknik adamın, maçın sertliğini göz önünde bulundurarak ideal kadrodan vazgeçmeyeceği ifade edildi. Kocaman'ın Şener, Dirar, Hasan, Giuliano gibi isimleri dinlendirmek istediği ancak antrenmanlarda ideal kadroyla taktik çalıştırdığı öğrenildi.
Janssen, Valbuena, M.Ekici gibi oyuncuları maçın gidişatına göre sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adamın, futbolcularına, "Kupada göreceğiniz kartlar lige yansıyabilir. Herkesin sakin olmasını istiyorum"
dediği öğrenildi.
Giuliano, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. JANSSEN İKİNCİ YARIDA İLK KEZ!
Derbide kısa süre de olsa şans bulması beklenen isimlerden birisi de Vincent Janssen... Aralık ayı başındaki Bursaspor maçında sakatlanan Hollandalı golcü, Sivas maçında ilk kez kadroya dahil edilmişti. Aykut Kocaman'ın genç oyuncuya ikinci yarıda görev vermeyi planladığı öğrenildi.