22 yıl, 3 şampiyonluk, 7 FA Kupası: Arsene Wenger

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de 22 yılı geride bırakan Fransız teknik adam Arsene Wenger, son yıllarda eleştirilerin odağında yer alsa da başkent temsilcisini taşıdığı seviye, kupa zaferleri ve oyun felsefesiyle ada futbolunda derin izler bıraktı.

"Buraya gelmemdeki temel sebep İngiliz futbolunu sevmem. Arsenal Kulübünün ruhu ve potansiyelini seviyorum." diyerek 1 Ekim 1996 yılında Kuzey Londra ekibindeki görevine başlayan Wenger, 22 yılda çıktığı bin 228 maçta 704 galibiyet alırken, yüzde 57.3'lük kazanma oranını yakaladı.

Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry gibi efsane futbolcularının yer aldığı kadrosuyla Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a rağmen ilk şampiyonluk turunu 1997-1998 sezonunda atan 68 yaşındaki Wenger, Premier Lig'i kazanan ilk yabancı çalıştırıcı unvanını aldı.

2001-02 sezonunda Liverpool'un 7 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Wenger yönetimindeki Arsenal, 2003-04 sezonunda şampiyonluğa namağlup ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

FEDERASYON KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN İSİM

Wenger, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen İngiltere Federasyon Kupası'nı 7 kez kazanarak bu alanda rekor kırdı.

Arsenal'de 2005 yılına kadar 4 kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmeyi başaran deneyimli teknik adam, 9 yıl sürecek kupasız bir döneme girdi. Özlemini 2014 yılında yine Federasyon Kupası ile gideren başkent temsilcisi, bu kupada 7 kez mutlu sona ulaştı.

Wenger yönetimindeki Arsenal, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015 ve 2017 yıllarında da lig şampiyonu ile Federasyon Kupası'nı alan takımları karşı karşıya getiren Community Shield'i kazanma başarısını gösterdi.

FERGUSON'U GERİDE BIRAKTI

Geçen yıl temmuz ayında Manchester United'ın efsanesi Sir Alex Ferguson'un 7 bin 582 günlük rekorunu geride bırakarak Premier Lig döneminin en uzun süre görev alan teknik direktörü olan Wenger, bu alandaki başarısını bir adım ileriye taşıdı ve Premier Lig'de en fazla maça çıkan teknik adam oldu.

Fransız teknik adam, İskoç çalıştırıcı Ferguson'un Manchester United ile 1992 yılında kurulan Premier Lig'de kırdığı 810 maçlık rekoru geride bıraktı.

Arsenal'in başında 823 lig maçına çıkan Wenger, bu karşılaşmalarda 473 galibiyet, 199 beraberlik ve 151 mağlubiyet aldı.

Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran Ferguson ise 810 maçta 528 galibiyet, 168 beraberlik ve 114 mağlubiyetlik performans sergilemişti.

RAKİPLERİ 47 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Arsene Wenger'in Arsenal'i çalıştırdığı 1996 yılının ekim ayından bu yana, şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri 47 kez teknik direktör değiştirdi.

Arsenal dışındaki beş büyük takımdan Manchester United 4, Liverpool 7, Manchester City 10, Tottenham 11, Chelsea ise 15 kez kulübeyi yeni bir isme teslim etti.

Manchester United, 26 yıl sonra emekli olan Ferguson'dan sonra David Moyes, Louis van Gaal ve Jose Mourinho'yu göreve getirdi.

"DEVLER LİGİ"NİN VAZGEÇİLMEZİ

Göreve geldiği sezon Arsenal ile UEFA Kupası'nda mücadele eden Arsene Wenger, 17'si üst üste olmak üzere toplam 19 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bilet alarak takımını turnuvanın vazgeçilmezlerinden biri yaptı.

Fransız teknik adamın yönetimindeki Arsenal, uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

"Devler Ligi"ne 7 yıldır son 16 turunda veda eden Londra ekibi, 2005-06 sezonunda finale kadar yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan ve 1-0 öne geçtiği final maçında son 15 dakikada yediği gollerle Barcelona'ya 2-1 yenilen Arsenal, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaçırdı.

1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona ve Fiorentina'nın ardından grupta üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam eden ve finale kadar yükselen Arsenal, kupanın sahibi olmak için Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Normal ve uzatma süresi golsüz sona eren maçta sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarında rakibini 4-1 yenerek tarihinin ilk Avrupa kupasına uzandı.