Devlet Bahçeli: “Beşiktaş sahadan kaçmaz!”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bahçeli, " Bir Beşiktaş'lı olarak söylüyorum. Beşiktaş asla sahadan kaçmaz."

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI TÜRKİYE'NİN HOCASIDIR"

Bahçeli, "İzleme imkanı bulamadım. Çünkü erken seçimle ilgili partimizde yoğun bir çalışma vardı. Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Ona yapılmış bir saldırı Türk milletine yapılan bir saldırıdır. Hocamıza çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.