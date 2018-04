Fenerbahçe tribünleri provokatörler için: Bizden değiller!

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 8 yıldır her maçı takip eden bir gazeteci olarak en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Kadıköy'de yaşananlar normal değildi... Statta olmayanlar için yaşananları aktaralım; Beşiktaş'ın kazandığı her kornerde, dört korner bayrağının bulunduğu köşelerden düzenli olarak madde yağdı. Kaptanlar ve Aykut Kocaman'ın tribünlere gidip 'yapmayın' demesine, hatta Fenerbahçe taraftarının bu kişilere tepki göstermesine rağmen yabancı maddeler atılmaya devam etti.



GERÇEK TARAFTAR İSYAN ETTİ

Dört korner direği çevresinde maçı izleyen taraftarların anlattıkları ise şöyle: ¦ Derbilerde insanlar takımına aidiyetini göstermek için en azından atkıyla maça gelir. Ama bunların Fenerbahçeli olduğunu gösteren tek bir emare bile yoktu! ¦ Dört korner bayrağı çevresine sanki bilinçli şekilde 24-30 yaşları arasında "atış mangaları" yerleştirilmişti. Volkan'ın, Aykut Hoca'nın ricasına rağmen atmaya devam ettiler. Grup liderleri yanlarına gidip uyardı, bu bile onları durduramadı. ¦ Fenerbahçe üzerinden kaos peşinde koşanlar amacına ulaşmamalı. Federasyon kararını verirken bunu değerlendirmeli.



TÜRK FUTBOLU İÇİN HEP SAHADA KALDIK!

F.BAHÇE'NIN İspanyol golcüsü Soldado, derbi maçta çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soldado, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlarda bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk futbolunun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!" dedi. Soldaki görseli paylaşan Josef, "Ne farkı var? Açıkçası ben anlamıyorum" yorumu yaptı. Hasan Ali ise benzer bir paylaşıma "Vicdan" notunu düştü



BAŞKAN UYARDI AMA...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, olayların geleceği noktayı ilk yarıdan sezdiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın, 41. dakikada Quaresma'nın kullandığı korner esnasında atılan yabancı maddeler sonrası İdari Menajer Hasan Çetinkaya'yı aradığı ve "Emniyetle görüşün, o bölgede yabancı madde atanları dışarı çıkarsınlar" talimatını verdiği öğrenildi. O bölge temizlendi ancak diğer köşeler devreye girdi.



EMEĞİMİZE YAZIK

Fenerbahçeli futbolcular yaşananlara isyan etti. Kaptanlar Volkan ve M.Topal, "Provokatörler, rakibin ekmeğine yağ sürdü. Emeğimize yazık" dediler.

