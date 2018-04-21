Galatasaray, Arsene Wenger'i hiç unutmayacak

Arsenal
'ın efsanevi menajeri Arsene Wenger
, 1996 yılında başına geçtiği Londra kulübünden sezon sonunda ayrılacağını resmen açıkladı. Kulüp sitesinde yer alan açıklamasında Fransız menajer, "Bu kulübe uzun yıllar hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Tam bir adanmışlık ve uyumla bu takımı yönettim. Yardımcılarım, oyuncularım, yöneticilerim ve taraftarlarla birlikte bu kulübü özel kılan herkese teşekkür ederim"
ifadelerini kullandı. AVRUPA'DA 2'DE 0
Wenger yönetimindeki Arsenal 1996-2016 yılları içinde aralıksız 20 sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermiş, 2006 yılında bu turnuvada final oynamıştı.
Wenger'in kariyerinin dönüm noktalarından biri de 2000 UEFA
Kupası finaliydi. O finalde Galatasaray'a penaltılarla kaybeden Fransız menajer, 2006'ta da Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşmış ama sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Ancak bu sezon Avrupa Ligi
'nde yarı finale çıkan Arsenal, hala Wenger'i bir Avrupa şampiyonulğu ile uğurlayabilir. 22 YILDA TRANSFERE 700 MİLYON STERLİN HARCADI
Wenger
22 yılda transfere 700 milyon sterlin harcadı. En pahalı transferi ise ocak ayında Borussia Dortmund'dan 56 milyon sterline alınan Pierre-Emerick Aubameyang. İkinci sırada ise Temmuz 2017'de Lyon'dan 46.5 milyon sterline gelen Alexandre Lacazette var. ?PL'DE 1 NUMARA
Arsene Wenger, Premier Lig
tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör (823); Wenger bu 823 maçta 473 galibiyet, 199 beraberlik, 151 yenilgi aldı. Sadece Sir Alex Ferguson
(528 galibiyet) Premier Lig'de Arsene Wenger'den daha fazla galibiyet aldı. Arsene Wenger, Arsenal'in başına geçtiğinde dünyada olmayan şeyler:
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Arsene Wenger'in sezon sonunda Arsenal'i bırakacağını açıklaması üzerine yerine geçecek isim için de haberler hemen çıktı. Ada basınına göre İngiliz ekibi ilk teması, Luis Enrique ile kurdu. Ancak Enrique'nin Arsenal'den Wenger
'in aldığı yıllık ücreti talep etmesi (9 milyon euro) görüşmelerin tıkanmasına sebep oldu. Ayrıca Patrick Vieira'nın adı da gündemde. ESKİ ÖĞRENCİLERİ VE RAKİPLERİ WENGER İÇİN NE DEDİ? THIERRY HENRY:
Yaptıkları, geride bıraktığı miras ulaşılmaz... Ama hâlâ önümüzde kazanmamız gereken bir Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Bunu başarırsak inanılmaz olur. JOSE MOURINHO:
O bu karardan mutluysa ben de mutlu olurum ama umarım emekli olmaz. ANTONIO CONTE:
O dünyanın en iyilerinden biri. Tam 22 yıl... Harika bir kariyer. Futbola yeni bir ruh kattı. BACCARY SAGNA:
Wenger bana sadece Arsenal forması giyme fırsatı vermedi, Premier Lig'in kapılarını açtı, hayatımı değiştirdi. Bana ve aileme yaptıkları için ona hep müteşekkir kalacağım. JACK WILSHERE:
Bana 16 yaşında forma verirken inandı. Her zaman bir centilmendi ve zor günlerimde bir baba gibiydi. İnsanlar bana inanmazken o hep yanımdaydı. Her şey için teşekkürler patron... CESC FABREGAS:
O benim için bir baba gibiydi. Her zaman iyi olmam için beni zorladı. Arsene sen bütün saygıyı ve mutluluğu hak ediyorsun. ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Arsene Wenger 1996 senesinden beri İngiltere'nin en köklü kulüplerinden biri olan Arsenal'i çalıştırıyor. Ferguson'dan sonra ikinci bir örnek. Bu bir teknik adam için önemli başarıdır. Tabi aynı zamanda da Arsenal Yönetim Kurulu'nun bir başarısıdır. Çünkü Wenger kurduğu scout ekibi ile araştırıp bulduğu genç oyuncuları takıma kazandırarak, senelerdir kulübün mali tablosunu da dengede tutmuştur. Ayrıca kalitesiyle, kişiliğiyle ve duruşuyla da gönüllerde yer bulmuştur. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum.