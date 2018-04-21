Fatih Terim'den flaş Maicon kararı

Ligde formasını Denayer'e kaptıran, kupa maçında bulduğu şansı da elinin tersiyle iten Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, adeta kendini bitirdi! Kupaya veda edilen Akhisar rövanşında yenilen gollerden sonra teknik direktör Fatih Terim'in kenarda sert şekilde fırça attığı sambacının, karşılaşmanın son bölümde ise üst üste iki sarı kart görerek oyundan atılması sabırları taşırdı. Terim'in kart cezasını Alanya maçında çekecek Maicon'a kızgın olduğu ve ligin kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği öğrenildi. İki hafta önce Ankara'daki G.Birliği karşılaşmasında son dakikada yenen golde büyük hatası olan Maicon, ligin ilk yarısında da üst üste iki maçta oyundan alındığı için dönemin hocası Tudor ile kavga etmişti. 2017'de Sao Paulo'da 21 maça çıkan Maicon yaz tatili yapmadan Galatasaray'a geldi. 14 ayda 50 maç sayısını geçince fizik olarak düştü.

LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Denayer, Başakşehir maçında performansıyla göz doldurdu ve Maicon'un önünde olduğunu gösterdi. Maicon, ağır ve tek hamleli bir stoper. Denayer ise çabuk. Ancak Fatih Terim, Maicon için 'Üzerini çizdim' gibi bir düşünce içinde olamaz. G.Saray'ın dar bir kulübesi var ve Terim'in yarım oyuncuya bile ihtiyacı var. Maicon ile ilgili kararlarını Terim sezon sonu verir.



BAŞAKŞEHİR 11'İ

2-0 kazanılan Başakşehir maçında görev yapan isimlerden sadece Muslera ve Fernando kupadaki Akhisar rövanşında ilk 11'deydi. Cimbom, kupaya veda ederken, yedeklerin sergilediği performans Terim'i hayal kırıklığına uğrattı. İmparator, Başakşehir'i 2-0 yenen takımı Alanya'da değiştirmeden sahaya sürme kararı aldı.