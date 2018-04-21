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'den flaş Maicon kararı

Teknik Direktörü , Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında fırça attığı Brezilyalı oyuncu Maicon'u ligin kalan bölümünde ilk 11’de oynatmama kararı aldı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Fatih Terim'den flaş Maicon kararı

Ligde formasını Denayer'e kaptıran, kupa maçında bulduğu şansı da elinin tersiyle iten 'ın Brezilyalı stoperi Maicon, adeta kendini bitirdi! Kupaya veda edilen Akhisar rövanşında yenilen gollerden sonra teknik direktör Fatih Terim'in kenarda sert şekilde fırça attığı sambacının, karşılaşmanın son bölümde ise üst üste iki sarı kart görerek oyundan atılması sabırları taşırdı. Terim'in kart cezasını Alanya maçında çekecek Maicon'a kızgın olduğu ve ligin kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği öğrenildi. İki hafta önce 'daki G.Birliği karşılaşmasında son dakikada yenen golde büyük hatası olan Maicon, ligin ilk yarısında da üst üste iki maçta oyundan alındığı için dönemin hocası Tudor ile kavga etmişti. 2017'de 'da 21 maça çıkan Maicon yaz tatili yapmadan Galatasaray'a geldi. 14 ayda 50 maç sayısını geçince fizik olarak düştü.

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Denayer, Başakşehir maçında performansıyla göz doldurdu ve Maicon'un önünde olduğunu gösterdi. Maicon, ağır ve tek hamleli bir stoper. Denayer ise çabuk. Ancak , Maicon için 'Üzerini çizdim' gibi bir düşünce içinde olamaz. G.Saray'ın dar bir kulübesi var ve Terim'in yarım oyuncuya bile ihtiyacı var. Maicon ile ilgili kararlarını Terim sezon sonu verir.

BAŞAKŞEHİR 11'İ
2-0 kazanılan Başakşehir maçında görev yapan isimlerden sadece Muslera ve Fernando kupadaki Akhisar rövanşında ilk 11'deydi. Cimbom, kupaya veda ederken, yedeklerin sergilediği performans Terim'i hayal kırıklığına uğrattı. İmparator, Başakşehir'i 2-0 yenen takımı Alanya'da değiştirmeden sahaya sürme kararı aldı.

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