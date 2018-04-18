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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Giriş Tarihi: 18.04.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 11:27
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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde
'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalara başlayan '3 Büyükler'in gözü aynı isimde...

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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde
'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek olan Facundo Ferreyra'yı listesine aldı.

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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde
'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Arjantinli yıldızla özellikle Fenerbahçe'nin çok yakından ilgilendiği belirtiliyor.

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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde
'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Son iki sezonda büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler bu sezon 38 resmi maçta 28 gol atan Ferreyra'yı mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde
'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

BONSERVİSSİZ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ
33 yaşındaki Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Cimbom da gözünü 27 yaşındaki futbolcuya dikmiş durumda...

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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde
'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Cenk Tosun'un Everton'a satışının ardından Negredo ve Love ikilisinden beklediği katkıyı alamayan Kartal'ın da listesinin üst sıralarında Ferreyra bulunuyor.

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'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde
'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Tangocu'nun sezon sonu serbest kalacak olması da iştah kabartıyor.

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