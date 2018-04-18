'3 Büyükler'in gözü aynı golcüde

Yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalara başlayan '3 Büyükler'in gözü aynı isimde... Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek olan Facundo Ferreyra'yı listesine aldı. Arjantinli yıldızla özellikle Fenerbahçe'nin çok yakından ilgilendiği belirtiliyor. Son iki sezonda büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler bu sezon 38 resmi maçta 28 gol atan Ferreyra'yı mutlaka kadrosuna katmak istiyor. BONSERVİSSİZ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ 33 yaşındaki Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Cimbom da gözünü 27 yaşındaki futbolcuya dikmiş durumda... Cenk Tosun'un Everton'a satışının ardından Negredo ve Love ikilisinden beklediği katkıyı alamayan Kartal'ın da listesinin üst sıralarında Ferreyra bulunuyor. Tangocu'nun sezon sonu serbest kalacak olması da iştah kabartıyor.