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: İçimi acıtıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü , Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları SABAH’a anlattı: “Statta yükselen küfür sesleri, atılan yabancı maddeler ve şu yaşadıklarımız; bir futbol adamı olarak bana acı veriyor. Bu sorun hepimizin sorunu. Birlikte, kararlılıkla çözmeliyiz”

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Şenol Güneş: İçimi acıtıyor
Derbideki olaylarda yaralanan ve kafasına beş dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü , yaşananların Türk futbolunun ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Yine futbol dışı şeyler konuşmak zorunda kalmalarından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Güneş, "Stattan yükselen küfürler, atılan yabancı maddeler ve şu yaşadıklarımız bir futbol adamı olarak acı veriyor, içimi acıtıyor. Ben oraya Tolga'yı yatıştırmak için gittim, sonrasında bu hadiseler yaşandı. Sonra Tolga'ya sordum, annesine küfür edildiğini söyledi. Tribünlerden küfür ve şiddeti çıkarmamız lazım. Bu sorun, hepimizin sorunu. Birlikte kararlılıkla çözmeliyiz. Olaylar karşısında tavrını koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAPTANLARDAN ZİYARET
Beşiktaş'ın kaptanları , ve 'ın yanı sıra scouting antrenörü Emir Şiranlı ile takım menajeri ve tercüman Halil Yazıcıoğlu, Şenol Güneş'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İKİ GÜN RAPOR VERİLDİ
Önceki geceyi tedbir amaçlı Fulya Acıbadem Hastanesi'nde geçiren Şenol Güneş, dün sabah taburcu oldu. Doktorların tecrübeli hocaya 2 gün istirahat verdiği öğrenildi. Takım dün yardımcı antrenörler eşliğinde antrenman yaptı.

TFF'NİN KARARI ÇARŞAMBA GÜNÜ
TFF Yönetim Kurulu, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili olarak Çarşamba günü toplanacak ve olaylı derbiyle ilgili kararlarını açıklayacak. TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor: 1- Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın direkt finale yükselmesi. 2- Maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi. Bu arada Fenerbahçe olaylar nedeniyle saha ceza alırsa, bu cezayı yine kupada çekecek.
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Şenol Güneş: İçimi acıtıyor
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