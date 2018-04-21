Şenol Güneş: İçimi acıtıyor

Derbideki olaylarda yaralanan ve kafasına beş dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, yaşananların Türk futbolunun ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Yine futbol dışı şeyler konuşmak zorunda kalmalarından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Güneş, "Stattan yükselen küfürler, atılan yabancı maddeler ve şu yaşadıklarımız bir futbol adamı olarak acı veriyor, içimi acıtıyor. Ben oraya Tolga'yı yatıştırmak için gittim, sonrasında bu hadiseler yaşandı. Sonra Tolga'ya sordum, annesine küfür edildiğini söyledi.
Tribünlerden küfür ve şiddeti çıkarmamız lazım. Bu sorun, hepimizin sorunu. Birlikte kararlılıkla çözmeliyiz. Olaylar karşısında tavrını koyan herkese teşekkür ediyorum
" diye konuştu. KAPTANLARDAN ZİYARET
Beşiktaş'ın kaptanları Tolga Zengin
, Oğuzhan Özyakup
ve Necip Uysal
'ın yanı sıra scouting antrenörü Emir Şiranlı ile takım menajeri ve tercüman Halil Yazıcıoğlu, Şenol Güneş'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İKİ GÜN RAPOR VERİLDİ
Önceki geceyi tedbir amaçlı Fulya Acıbadem Hastanesi'nde geçiren Şenol Güneş, dün sabah taburcu oldu. Doktorların tecrübeli hocaya 2 gün istirahat verdiği öğrenildi. Takım dün yardımcı antrenörler eşliğinde antrenman yaptı. TFF'NİN KARARI ÇARŞAMBA GÜNÜ
TFF Yönetim Kurulu, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili olarak Çarşamba günü toplanacak ve olaylı derbiyle ilgili kararlarını açıklayacak. TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor: 1- Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın direkt finale yükselmesi. 2- Maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi. Bu arada Fenerbahçe olaylar nedeniyle saha ceza alırsa, bu cezayı yine kupada çekecek.