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: “ sahadan kaçmaz!”

Milliyetçi Hareket Partisi lideri , Kızılcahamam’da tatil edilen Fenerbahçe – derbisindeki olaylar hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 06:09
Devlet Bahçeli: “Beşiktaş sahadan kaçmaz!”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , Fenerbahçe- maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. 'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bahçeli, " Bir Beşiktaş'lı olarak söylüyorum. Beşiktaş asla sahadan kaçmaz."

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI TÜRKİYE'NİN HOCASIDIR"

Bahçeli, "İzleme imkanı bulamadım. Çünkü erken seçimle ilgili partimizde yoğun bir çalışma vardı. Beşiktaş'ın hocası 'nin hocasıdır. Ona yapılmış bir saldırı Türk milletine yapılan bir saldırıdır. Hocamıza çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

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