Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert tepki: Akıl tutulması yaşıyorlar

Beşiktaş
Kulübü, Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım
'a sert bir yanıt verdi. İşte akşam saatlerinde kulübün resmi sitesinden yapılan o açıklamanın dikkat çeken bölümleri: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk Spor dünyasının bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz.
Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidir. Yaşanan olaylara ve maçın tatil edilmesine rağmen kulübümüzün duruşu, Başkanımızdan Hocamıza kadar bütün sözcülerimizin Türk Futbolu adına yapıcı söylemleri ortadadır.
Pazar günü oynadığımız maç öncesi taraftarımızın tribünlerde sergilediği küfürsüz pozitif görüntüler, tüm spor kamuoyuna örnek olmuştur. Savunma yapmak, herkesin hakkıdır. Ancak karşı tarafı 'aşağılama', renkler ve memleketler üzerinden 'nefret suçu' işleme hakkı vermemektektedir. Şenol Hocamızın uluslararası kariyeri ve başarısı ortadadır. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünlerin 90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze ettiği küfürleri nasıl açıklayacaksınız?
Bu tribün görüntüleri ve söylemlerle kupalar ve anlık zaferler kazanacaklarına inansalar da, sadece Türk Spor
u'na kalıcı zarar vermektedirler. Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder. Beşiktaş'a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz 'akıl tutulması' yaşadıklarıdır.