Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam "erken final" heyecanı yaşanacak. Kupanın iki iddialı takımı Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kadrosunda Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'i barındıran İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Saat 22.05'te başlayacak olan Arsenal - Atletico Madrid maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

DÜDÜK FRANSIZ HAKEMDE

Arsenal - Atletico Madrid maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

EKSİKLER

Arsenal'de Santi Cazorla, Henrikh Mkhitaryan ve Mohamed Elneny'nin sakatlıkları bulunuyor. Ara transfer döneminde Arsenal'e transfer olan Pierre Aubameyang ise statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. Atletico Madrid'de ise Juanfran ve Filipe Luis'in sakatlıkları bulunuyor.

MARSİLYA - SALZBURG

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer yarı final mücadelesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.

FİNAL 16 MAYIS'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin rövanş maçları 3 Mayıs'ta yapılacak. Final ise 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.