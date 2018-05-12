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, maçı için hazır

, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 14:47
Beşiktaş, Osmanlıspor maçı için hazır

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda kontrol pasla devam etti. İdman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

, saat 17.00'de özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Halis Özkahya yönetecek.

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Beşiktaş, Osmanlıspor maçı için hazır
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