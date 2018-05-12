Beşiktaş, Osmanlıspor maçı için hazır

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda kontrol pasla devam etti. İdman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, saat 17.00'de özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Halis Özkahya yönetecek.