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'nın yalanı tutmadı! İşte gerçek...

'ın Londra'daki ziyareti sırasında ve 'la görüşmesi Alman basını ve Futbol Federasyonu tarafından yakışıksız ifadelerle saldırıya uğramıştı. Aynı Alman basını 'ın ise görüşmeyi reddettiği yalanını ortaya attı. Oysa işin aslı çok başkaydı...

Giriş Tarihi: 15.5.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 16:09
Almanya'nın Emre Can yalanı tutmadı! İşte gerçek...

Alman basınında çıkan ', 'ın davetini reddetti' iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

'de Liverpool forması giyen Emre Can'ın, sakatlığı nedeniyle Almanya'da 3 haftadır tedavi gördüğü bu yüzden de Londra'daki buluşmada yer alamadığı öğrenildi.

Emre'nin kendisine gelen davete katılamayacağını önceden bildirdiği de ifade edildi.

Almanların asıl derdi başka! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı...

Alman basını, ve 'in Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesini gündemine almış ve Türk futbolculara karşı düşmanca bir tavır sergilemişti.

Nisan ayında oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Emre Can, 'da tedavisini sürdürüyor. Sırtından sakatlığı bulunan Emre Can, Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulamadı.

Sabah.com.tr ÖZEL

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Almanya'nın Emre Can yalanı tutmadı! İşte gerçek...
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