Tarkan Serbest kimdir? Milli takımda Tarkan Serbest sürprizi!

A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu, İran, Tunus ve Rusya maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Lucescu'nun açıkladığı kadroda, Galatasaray'dan hiçbir oyuncu bulunmazken kadroya Tarkan Serbest ve Umut Bulut ismi damga vurdu. "Tarkan Serbest kimdir?" sorusunun yanıtı burada...

TARKAN SERBEST KİMDİR?

Tarkan Serbest, 2 Mayıs 1994 yılında Avusturya'nın Wien şehrinde dünyaya geldi. 1.84 cm boyundaki Tarkan Serbest, önlibero pozisyonunda görev yapıyor. Futbol hayatına Donau Jugend takımında başlayan Tarkan Serbest, Austria Wien 2. takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Genç oyuncunun Austria Wien ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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