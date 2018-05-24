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Valencia, Kondogbia'nın transferini bitirdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, Fransız futbolcu ile 2022 yılına kadar anlaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 15:40
Valencia, Kondogbia'nın transferini bitirdi

Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Kondogbia'nın serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olduğu kaydedildi.

Fransız futbolcunun bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İspanyol basını, Valencia'nın Inter'e 25 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Böylece İspanyol ekibi, İtalya'nın Inter takımından geçen sezon kiraladığı Kondogbia'nın bonservisini almış oldu. Kondogbia, 2017-2018 sezonunda Valencia formasıyla ligde 31 maça çıkıp 4 gole imza attı.

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Valencia, Kondogbia'nın transferini bitirdi
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