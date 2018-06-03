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Milli Takımı kadrosu açıklandı

Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosuna Bursaspor'dan Ekong, Shehu, Kasımpaşa'dan Omeruo ve Trabzonspor'dan Onazi de dahil edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 16:20
Nijerya Milli Takımı kadrosu açıklandı

Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA 'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Gernot Rohr, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadroya Bursaspor'dan William Troost-Ekong, , Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan ve Trabzonspor'dan de dahil edildi. Bursaspor'da kiralık olarak görev yapan ve geniş kadroda yer alan Mikel Agu ise 23 kişilik listeye giremedi.

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Arjantin, İzlanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek Nijerya'nın nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Defans: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Bryan Idowu (Amkar), Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Chelsea/Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

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Nijerya Milli Takımı kadrosu açıklandı
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