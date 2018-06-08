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'e Alman kaleci! ...

Premier Lig ekiplerinden , Bayern Leverkusen'in Alman kalecisi 'yu etmek istiyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 17:32
Arsenal'e Alman kaleci! Bernd Leno...

İngiltere'nin Mirror Gazetesinde yer alan habere göre , ezeli rakipleri ile arayı kapatmak amacıyla Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen'in kalecisi 'yu listenin en üst sırasına çıkardı. Leno, 2016-17 yılında gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün listesine girmişti. Ancak Alman kalecinin transferi Leverkusen'in Leno'nun yerini dolduramayacağı sebebiyle gerçekleşmedi.

Bundesliga'yı 5'inci sırada bitiren Leverkusen, daha iyi bir takıma transfer olmak isteyen Leno'nun yerini Eintracht Frankfurt'un Finlandiyalı kalecisi Lukas Hradecky ile doldurdu.

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Arsenal'e Alman kaleci! Bernd Leno...
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