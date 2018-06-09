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Toshack Traktör Sazi'ye transfer oldu

İran ekibi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 14:23
Toshack Traktör Sazi'ye transfer oldu

İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack'ı getirdi.

İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.

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Toshack Traktör Sazi'ye transfer oldu
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