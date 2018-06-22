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Cocu'dan ilk açıklama! "'ye bu yüzden geldim"

'nin yeni teknik direktörü 'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar burada...

Giriş Tarihi: 22.6.2018 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 13:07
Cocu'dan ilk açıklama! Fenerbahçe'ye bu yüzden geldim

tarafından yapılan basın toplantısında ekibinden ayrıldığı açıklanan ve ile anlaştığı duyurulan , sarı lacivertli takımla yaptığı görüşmelerin detaylarını ve hedeflerini açıkladı:

"Fenerbahçe bana yeni başkan ve sportif direktörleri ile çok büyük bir fırsat sundu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve her sene 'de şampiyon olmak için oynuyor. Başkan Ali Koç ve Comolli ile bana doğru hisler veren görüşmelerim oldu. Bana planlarını anlattılar. Onları çok ciddi, iddialı bir o kadar da zorlu buldum. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etme sebebim de buydu. Fenerbahçe'yi başarılara ulaştırmak hedefimiz. Çok güzel şeyler yapmak için büyük bir heves duyuyorum. Orada en büyük gücümüz taraftarımız olacak."

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Cocu'dan ilk açıklama! "Fenerbahçe'ye bu yüzden geldim"
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