Cocu'dan ilk açıklama! "Fenerbahçe'ye bu yüzden geldim"

PSV tarafından yapılan basın toplantısında Hollanda ekibinden ayrıldığı açıklanan ve Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulan Philip Cocu, sarı lacivertli takımla yaptığı görüşmelerin detaylarını ve hedeflerini açıkladı:

"Fenerbahçe bana yeni başkan ve sportif direktörleri ile çok büyük bir fırsat sundu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve her sene Türkiye'de şampiyon olmak için oynuyor. Başkan Ali Koç ve Comolli ile bana doğru hisler veren görüşmelerim oldu. Bana planlarını anlattılar. Onları çok ciddi, iddialı bir o kadar da zorlu buldum. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etme sebebim de buydu. Fenerbahçe'yi başarılara ulaştırmak hedefimiz. Çok güzel şeyler yapmak için büyük bir heves duyuyorum. Orada en büyük gücümüz taraftarımız olacak."