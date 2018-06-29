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’un avukatları devrede

'nin hücum hattı için düşündüğü Hollandalı golcü 'un, 'dan ayrılması için avukatları devreye girdi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Bas Dost’un avukatları devrede
F.BAHÇE'NIN forvet için düşündüğü 'un, Sporting Lizbon'dan ayrılması için avukatları devreye girdi. Kötü sonuçların ardından tesisi basan taraftarların şiddetine maruz kalan ve ailesi tehdit edildiği için sözleşmesinin feshedilmesini isteyen 29 yaşındaki forvetin avukatları, ara dönem başkanlık görevini yürüten Sousa Cintra'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı sözünü aldı. Bu arada ülkede yayım yapan A Bola gazetesi de sarı-lacivertlilerin Portekiz devine 10 milyon Euro'luk teklif sunduğunu, oyuncunun da yıllık 5 milyon Euro kazanacağını iddia etti. Kariyerinde 370 maça çıkan Bas Dost, 195 gol attı, 45 asist yaptı. Geçen sezon 'a 30 maçta 27 gol-4 asistlik katkı verdi.
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Bas Dost’un avukatları devrede
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