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, ile karşılaşacak

ekibi , ile 21 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 19:37
Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak

Hollanda Birinci Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile karşılaşacak.

Hollanda ekibi, internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.00'de başlayacağı taraftarlarla paylaşıldı.

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Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak
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