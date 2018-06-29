Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak

Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Feyenoord, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Hollanda ekibi, internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.
Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.00'de başlayacağı taraftarlarla paylaşıldı.
???? | Feyenoord naar Turkije in voorbereiding:— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 29 Haziran 2018
?? @Fenerbahce - Feyenoord
?? Zaterdag 21 juli, 20:00 uur
?? Şükrü Saracoğlustadion (Istanbul)
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