Guus Hiddink'ten Phillip Cocu açıklaması

Fenerbahçe'de bir dönem görev yapan Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, Phillip Cocu'nun sarı-lacivertli takıma teknik direktör olmasına şaşırmadığını söyledi.

Hollanda'nın yayın kuruluşu NOS'a konuşan 71 yaşındaki Hiddink, "Cocu, benim de bir zamanlar içinde bulunduğum, çetin bir futbol dünyasında büyük ve çok güzel bir kulübe gidiyor." dedi.

Hiddink, "Şu anda Fenerbahçe'de daha sakin bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Orada bir volkanın üzerinde rahat çalışabilir." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Cocu getirilmişti.

Hiddink, 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.