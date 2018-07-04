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'ten açıklaması

Bir zamanlar Türkiye Milli Futbol Takımını çalıştıran Hollandalı teknik direktör , 'nin yeni teknik direktörü hakkında açıklamalarda bulundu. Hiddink, Cocu'nun Fenerbahçe'ye teknik direktör olmasına şaşırmadığını belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 22:09
Guus Hiddink'ten Phillip Cocu açıklaması

'de bir dönem görev yapan Hollandalı teknik adam , 'nun sarı-lacivertli takıma teknik direktör olmasına şaşırmadığını söyledi.

Hollanda'nın yayın kuruluşu NOS'a konuşan 71 yaşındaki Hiddink, "Cocu, benim de bir zamanlar içinde bulunduğum, çetin bir futbol dünyasında büyük ve çok güzel bir kulübe gidiyor." dedi.

Hiddink, "Şu anda Fenerbahçe'de daha sakin bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Orada bir volkanın üzerinde rahat çalışabilir." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'de 'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Cocu getirilmişti.

Hiddink, 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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Guus Hiddink'ten Phillip Cocu açıklaması
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